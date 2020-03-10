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بكاء المواطنة المطرودة من منزل متبنيها: " ليت من كان أبي تركني بدار الأيتام "

Time منذ ساعة
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بكاء المواطنة المطرودة من منزل متبنيها: " ليت من كان أبي تركني بدار الأيتام "

مكة المكرمة (صدى):
على خلفية قصة المواطنة التي تفاجأت بطردها من المنزل الذي تربت فيه لأكثر من 30 عامًا بجدة، والتي نشرتها " صدى " قبل أيام، بعدما علمت أنها لقيطة، روت المواطنة قصة معاناتها والأيام المريرة التي مرت بها.

وقالت المواطنة وتدعى " أم فهد " ،خلال برنامج " يا هلا " : " تخيل بعد 37 عاما وبين يوم وليلة، تتفاجأ أنك كنت تعيش في أسرة وهمية، هذا الرجل ليس أبوك وتلك المرأة ليست أمك وهؤلاء الأبناء ليسوا إخوانك، ويتم طردك من المنزل من غير سبب أو ذنب " .

وأوضحت أم فهد، أن صدمتها كانت بعد إجراء تحليل DNA، إذ اكتشفت أنه ليس أبوها، وقد أخذها من ملجأ الأيتام، مضيفة: " عندما بحثنا عن الأوراق التي تثبت وجودي في ذلك الملجأ لم نجدها وأصبحت بلا هوية ولا أوراق ولا أسرة، ليته تركني بدار الأيتام ".

وأشارت إلى أنه تعول 6 أطفال بعد أن تخلى عنهم والدهم، وراتبها بالكاد يكفي، قائلة: " أحياناً تمر علي أيام وليال لا أتغدى كي أوفر احتياجات أطفالي " .

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أحدث التعليقات

عابر
ههه صدقت
ابوياسر
الله يحمي بلدنا و يحمينا
Butterfly
وتفتخري؟
ابو ناصر
طيب
الأحساء
هذا أخر ما توصلت له مختبرات وتجارب طب الشواذ من دواهي سود العمائم المجوسيه قبحكم الله 🌴

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