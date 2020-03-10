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وزارة الصحة تعلن عن رصد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعتين
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وزارة الصحة تعلن عن رصد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادمًا من نيويورك متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، حيث رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعا في درجة حرارة المريض، وتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

وكان الراكب موجودًا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال ال 14 يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة.

وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 21 حالة.

وتطمئن وزارة الصحة الجميع بأن جميع الحالات المعلن عنها معزولة حالياً، وجارِ التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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أحدث التعليقات

عابر
ههه صدقت
ابوياسر
الله يحمي بلدنا و يحمينا
Butterfly
وتفتخري؟
ابو ناصر
طيب
الأحساء
هذا أخر ما توصلت له مختبرات وتجارب طب الشواذ من دواهي سود العمائم المجوسيه قبحكم الله 🌴

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