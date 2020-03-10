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رسميًا تركيا تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

Time منذ ساعتين
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رسميًا تركيا تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
أعلن وزير الصحة التركي عن اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

ويأتي ذلك الإعلان بعد تعتيم استمر الفترة الماضية من قبل النظام التركي، حول عدد الإصابات بالفيروس القاتل،حيث كشفت " صدى " في وقت سابق تعمد عدم الإعلان عن حالات كورونا، رغم انتشاره في كل محيطها الجغرافي، متبعة سياسة التدليس.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية " موديز " خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في العام الحالي إلى 2.5 % بدلا عن 3 %، على خلفية امتناعها عن الاعتراف بوجود إصابات بفيروس كورونا رغم أنباء عن انتشاره في البلاد.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء العالم، تجاوز الـ 100 ألف حالة، بينما تثير عمليات إغلاق واسعة النطاق لأنشطة وقيود على السفر مخاوف بشأن ركود عالمي محتمل.

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أحدث التعليقات

عابر
ههه صدقت
ابوياسر
الله يحمي بلدنا و يحمينا
Butterfly
وتفتخري؟
ابو ناصر
طيب
الأحساء
هذا أخر ما توصلت له مختبرات وتجارب طب الشواذ من دواهي سود العمائم المجوسيه قبحكم الله 🌴

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