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‏بالصور.. ‎بطولة "أرامكو لجولف السيدات" تستقبل أكثر من 100 لاعبة عالمية

Time منذ ساعتين
Views 1581
‏بالصور.. ‎بطولة "أرامكو لجولف السيدات" تستقبل أكثر من 100 لاعبة عالمية

الرياض (صدى):
تستقبل بطولة أرامكو السعودية الدولية لجولف السيدات الأولى من نوعها في المملكة أكثر من 100 لاعبة محترفة من حول العالم خلال الفترة من 22 - 19 مارس الجاري ليتنافسن في الحدث الرياضي الأبرز والذي يمثل خطوة تاريخية كبيرة في مشوار تطوير اللعبة في المملكة والعالم.

وتُمثل البطولة التي ستُقام على مدى أربعة أيام أحدث المبادرات الرياضية التي تهدف إلى تشجيع جيل قادم من اللاعبات العربيات اللاتي يسعين لتسجل أسمائهن ضمن الأسماء العالمية التي تميزت في اللعبة، إلى جانب حرصهن على أن يكن أنموذجاً للاعبات رياضة الجولف العربيات اللاتي يقدمن أنفسهن لشريحة جماهيرية جديدة، لاسيما من النساء والفتيات في المنطقة.

واحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في الـ 8 من مارس الجاري، وهذه المناسبة العالمية للاحتفاء بالمرأة فرصة مثالية لعرض قصص 5 لاعبات مُلهمات، هن الإسكتلندية (هيذر ماكرايز)، والهندية (ديشكاداجار)، والسويدية (جوليا إنغستروم)، وبطلة إنجلترا (جورجيا هول)، والجنوب أفريقية صاحبة الـ 12 لقب (لي آن بيس)، وهن اللاعبات اللاتي تجاوزن الكثير من العقبات معتمداتٍ في مواجهتها على عزيمة وإصرار كبيرين، وستكون هذه البطولة موعداً جديداً وميداناً من أهم الميادين التي تجمعهن، إذ من المتوقع منافسة قوية، لن تنساها ملاعب الجولف عموماً، وسينتظر جماهير ملعب الرويال غرينز والنادي الريفي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة نزالاً محموماً بين المشاركات.

وستستقبل بطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات مجموعة من أكبر الأسماء في عالم الجولف غير المذكورات، إلى جانب مجموعة من اللاعبات العالميات وبطلات كأس سولهيم.

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أحدث التعليقات

عابر
ههه صدقت
ابوياسر
الله يحمي بلدنا و يحمينا
Butterfly
وتفتخري؟
ابو ناصر
طيب
الأحساء
هذا أخر ما توصلت له مختبرات وتجارب طب الشواذ من دواهي سود العمائم المجوسيه قبحكم الله 🌴

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