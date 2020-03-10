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أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر مارس من عام 2020

Time منذ 13 دقيقة
Views 1572
أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر مارس من عام 2020

الرياض (صدى):
أعلنت أرامكو السعودية أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس لعام 2020م، ويمكن لملاك المحطات والمستهلكين متابعة تحديث أسعار منتجات الطاقة بشكلٍ شهري عبر الرابط التالي هـــــنا

وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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أحدث التعليقات

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مدري هذا يبي يعلم المحققين شغلهم
فهد
خروف كبير
ابو محمد
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد
انتفوا رقابهم جزاءاً لهم وردعاً لأمثالهم ...
رقية الصاعدي
طرح جميل ، عبارة وجيزة تحمل معاني كبيرة جزاكِ الله خيرًا ، وسلمت أناملك 🌹

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