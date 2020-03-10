برشلونة يفشل في التوصل إلى اتفاق مع تير شتيغن

وكالات (صدى):

كشفت تقارير بريطانية أن المفاوضات بين إدارة نادي برشلونة الإسباني والألماني مارك تير شتيغن حارس مرمى الفريق وصلت إلى طريق مسدود.

وذكرت التقارير أن طلبات الحارس الألماني المبالغ فيها تسبب بتوقف المفاوضات بين الطرفين، حيث أن برشلونة رفض الموافقة على طلبات تير شتيغن لتمديد عقده.

وأضافت أن حارس المانشافت يريد الحصول على 13 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي، وهو ما يجعله ثاني أغلى لاعبي البلوغرانا خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو ما يرفضه برشلونة.

وتابعت أن هذا الرفض لشروط تير شتيغن يأتي على الرغم من كونه عنصرًا مهمًا في الفريق الكتالوني الذي يعاني دفاعيًا في الموسم الجاري.

كما ذكرت أن الأنباء عن فشل المفاوضات بين برشلونة وتير شتيغن ستفتح الباب أمام العديد من الأندية التي تسعى إلى ضم الحارس الألماني وفي مقدمتها تشيلسي الإنجليزي.