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عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة تبوك تفعل التعليم عن بعد

Time منذ 22 دقيقة
Views 1225
عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة تبوك تفعل التعليم عن بعد

تبوك (صدى):
اتخذت جامعة تبوك عدداً من الخطوات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فايروس كورونا في جميع مرافق الجامعة من كليات وعمادات وإدارات وسكن ومساجد، بوضع 750 قاعدة للمعقمات الطبية.

كما قامت الجامعة برش جميع المكاتب والممرات في الجامعة، وتعليق استخدام البصمة للموظفين والاكتفاء بالتوقيع، وتكليف المركز الطبي في الجامعة بالعمل فترتين في اليوم الواحد، ووفرت الجامعة عيادة طبية خاصة للطالبات في كلية إدارة الأعمال، وتخصيص رقم 4000 للاستفسارات والاستعلام ورقم 2555 للطوارئ.

وعلى صعيد التوعية نظمت الجامعة العديد من المحاضرات واللقاءات التوعوية للطلاب والطالبات، قدمها متخصصون في مجالي مكافحة العدوى وعلم الأوبئة، بالإضافة إلى الرسائل التوعوية والتثقيفية في حسابات الجامعة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار سير العملية التعليمية عبر منصة البلاك بورد، بالإضافة إلى إقامة برنامج تدريب طلاب وطالبات الجامعة للوقاية والتعريف الشامل بفيروس كورونا.

كما فعلت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في جامعة تبوك التعليم عن بعد بجميع أشكاله لضمان سير العملية التعليمية بالجامعة بعد تعليق الدراسة المؤقت، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا.

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور علي بن نازل الشمري أن الخطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس ، وتوفير نظام دعم فني متكامل بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات من جميع منسوبي الجامعة صباحاً ومساءً طوال أيام الأسبوع، مشيراً إلى أنه دُرب أكثر من 1000 عضو هيئة تدريس في الجامعة بتنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل مبسط، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة.

وقال: عملنا على تطوير منصة للإرشاد الأكاديمي بهدف تيسير العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها من خلال تواصل الطلاب مع مشرفيهم الأكاديميين عن بعد ، وتقديم جميع خدمات الدعم الفني لهم، مفيداً بأنه منذ اليوم الأول أدخل أكثر من 32 ألف طالب على نظام إدارة التعلم Blackboard، وإجراء مجموعة من المحاضرات.

ونوه الدكتور الشمري بتوجيهات معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي بالحرص على اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على ديمومة العمل والتعلم والتدريب وجميع الأنشطة والفعاليات في جامعة تبوك وذلك من خلال تفعيل التقنيات الحديثة، بخطط مدروسة ومعدة ً من خلال عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

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أحدث التعليقات

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مدري هذا يبي يعلم المحققين شغلهم
فهد
خروف كبير
ابو محمد
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد
انتفوا رقابهم جزاءاً لهم وردعاً لأمثالهم ...
رقية الصاعدي
طرح جميل ، عبارة وجيزة تحمل معاني كبيرة جزاكِ الله خيرًا ، وسلمت أناملك 🌹

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