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بالفيديو.. تفاصيل القبض على ٣ متورطين في سطو على أموال بالرياض

Time منذ 56 دقيقة
Views 1934
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بالفيديو.. تفاصيل القبض على ٣ متورطين في سطو على أموال بالرياض

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام عن تفاصيل استيلاء 3 مواطنين في السطو على عربتي نقل أموال بالرياض.

وأوضحت خلال فيديو، أن عربة نقل أموال توقفت أمام أحد البنوك، في الساعة العاشرة وخمسون دقيقة صباحا، ليقوم فريق نقل الأموال بعمله كالمعتاد، وفي الحادية عشر صباحا، اعترضتهم عناصر مسلحة ليقوموا بالسطو عليها ومبادلة ناقليها بإطلاق النار.

واستولى اللصوص على مليون وتسعمائة وخمسين ألف ريال، ولاذوا بالفرار من الموقع باستخدام مركبة مسروقة.

ولم يتوانى رجال الأمن في الوصول عليهم، وبعد متابعات دقيقة ومستمرة تمكن الفريق الأمني المختص، من حصر التهمة في أربعة مواطنين، اثنين منهم غادرا المملكة بعد ارتكاب الجريمة.

وتم القبض على متزعم الحريمة، واسترداد أحد الهاربين خارج المملكة، واتضح من التحقيقات الأمنية تورطهم في جريمة سطو أخرى بنفس الأسلوب.

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أحدث التعليقات

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مدري هذا يبي يعلم المحققين شغلهم
فهد
خروف كبير
ابو محمد
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد
انتفوا رقابهم جزاءاً لهم وردعاً لأمثالهم ...
رقية الصاعدي
طرح جميل ، عبارة وجيزة تحمل معاني كبيرة جزاكِ الله خيرًا ، وسلمت أناملك 🌹

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