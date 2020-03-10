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بالفيديو.. تفاصيل سماح وزارة النقل للأفراد بتأجير سياراتهم الخاصة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. تفاصيل سماح وزارة النقل للأفراد بتأجير سياراتهم الخاصة

الرياض (صدى):
تحدث معيض آل سعيد نائب الرئيس السماعد لتنظيم النقل البري عن تفاصيل حول سماح وزارة النقل للأفراد بتأجير سياراتهم الخاصة.

وقال آل سعيد خلال حواره في برنامج " يا هلا " : " إن بوابة تأجير عبارة عن منصة الكترونية لتأجير المركبات بجميع أنواعها " ، موضحا أن الهدف من البوابة هو تطوير قطاع النقل ورفع جودة الخدمات ولضبط عمليات التأجير التي تشوبها خلافات بين المؤجر والمستأجر.

ولفت إلي أن المنصة مخصصة للمؤجرين وليس المستأجرين، مشيرا إلي شروط لتأجير سيارة الأفراد: " لازم يكون صاحب السيارة لديه تأمين وعمر السيارة 5 سنوات فقط تأجير سيارة واحدة فقط لل شخص " .

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل حول إطلاق وزارة النقل تطبيق يتيح لأصحاب المركبات الخاصة تأجيرها بهدف زيادة دخل المواطنين.

اقرأ أيضا: 

إطلاق خدمة تسمح لأصحاب المركبات الخاصة بتأجيرها لزيادة الدخل

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أحدث التعليقات

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مدري هذا يبي يعلم المحققين شغلهم
فهد
خروف كبير
ابو محمد
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد
انتفوا رقابهم جزاءاً لهم وردعاً لأمثالهم ...
رقية الصاعدي
طرح جميل ، عبارة وجيزة تحمل معاني كبيرة جزاكِ الله خيرًا ، وسلمت أناملك 🌹

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