بالفيديو.. تفاصيل سماح وزارة النقل للأفراد بتأجير سياراتهم الخاصة

الرياض (صدى):

تحدث معيض آل سعيد نائب الرئيس السماعد لتنظيم النقل البري عن تفاصيل حول سماح وزارة النقل للأفراد بتأجير سياراتهم الخاصة.

وقال آل سعيد خلال حواره في برنامج " يا هلا " : " إن بوابة تأجير عبارة عن منصة الكترونية لتأجير المركبات بجميع أنواعها " ، موضحا أن الهدف من البوابة هو تطوير قطاع النقل ورفع جودة الخدمات ولضبط عمليات التأجير التي تشوبها خلافات بين المؤجر والمستأجر.

ولفت إلي أن المنصة مخصصة للمؤجرين وليس المستأجرين، مشيرا إلي شروط لتأجير سيارة الأفراد: " لازم يكون صاحب السيارة لديه تأمين وعمر السيارة 5 سنوات فقط تأجير سيارة واحدة فقط لل شخص " .

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل حول إطلاق وزارة النقل تطبيق يتيح لأصحاب المركبات الخاصة تأجيرها بهدف زيادة دخل المواطنين.

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