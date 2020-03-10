بالفيديو.. رياض الموسى: حالة مرضى كورونا المعزولين جيدة ومعظمهم وضعه مستقر

الرياض (صدى):

أوضح الدكتور رياض الموسى المدير التنفيذي لمستشفى ‎القطيف المركزي، أن عزل مرضى كورونا طبيا، حماية لأهلهم ولمجتمعهم لوطنهم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا»، أن حالتهم النفسية جيدة، كما أنهم متفهمين لعزلهم، وأغلبهم حالته مستقرة، حيث أن طاقم العمل والممارسين الصحيين في مستشفى القطيف يقومون على خدمتهم، وما يحدث الآن هو جهاد لحماية هذا الوطن.

وقال الموسى: «لمسنا تفهما ووعيا كبيرا من المرضى والمراجعين وأهالي القطيف عامة لإجراءات المملكة الاستباقية التي ساهمت في عدم تفشي ‎حالات كورونا كما حدث بدول أخرى»، موجها رسالة لأهل القطيف: «شدة وتزول، وإن شاء الله الكل واقف معاكم».

وأشار المدير التنفيذي لمستشفى ‎القطيف، إلى وجود مبالغة من بعض الأشخاص في استخدام الكمامة ولبسها في كل مكان، موضحا أن طاقم العمل في المستشفى لا يلبس الكمامات في الممرات أو العيادات، ولا يستخدمها إلا في الدخول على مرضى ‎كورونا في غرف العزل.

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