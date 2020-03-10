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بالفيديو.. تعرف على عقوبة ناشري الشائعات عبر " واتساب "

Time منذ ساعتين
Views 1659
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بالفيديو.. تعرف على عقوبة ناشري الشائعات عبر " واتساب "

الرياض (صدى):
كشف الدكتور محمد المحمود عن عقوبة ناشري الشائعات عبر واتساب، قائلا: " العقوبة تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال " .

وقال المحمود خلال حواره في برنامج " تم " : " ناشر الشائعات تطاله العقوبة لأن الإنسان لا يعذر بالجهل في أمور النظام " .

ولفت المحمود: " حسن النية يعاقب علي نشر الشائعة، فما بالك إذا كان له قصد جنائي إما أن يكون من دول مغرضة لها عداء فهنا تكون الجريمة مكتملة الأركان " .

وشدد المحمود : " يجب أن تميت الباطل ببقائه عندك بعدم نشر الشائعة " ، ويأتي ذلك في ظل انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المحمود: " إذا كان الضرر خاص يتقدم المتضرر بدعوى جزائية، والنيابة العامة تتدخل إذا كانت الشائعة تمس المجتمع " .

Time واتساب

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أحدث التعليقات

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مدري هذا يبي يعلم المحققين شغلهم
فهد
خروف كبير
ابو محمد
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد
انتفوا رقابهم جزاءاً لهم وردعاً لأمثالهم ...
رقية الصاعدي
طرح جميل ، عبارة وجيزة تحمل معاني كبيرة جزاكِ الله خيرًا ، وسلمت أناملك 🌹

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