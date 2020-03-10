بالفيديو.. تعرف على عقوبة ناشري الشائعات عبر " واتساب "

الرياض (صدى):

كشف الدكتور محمد المحمود عن عقوبة ناشري الشائعات عبر واتساب، قائلا: " العقوبة تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال " .

وقال المحمود خلال حواره في برنامج " تم " : " ناشر الشائعات تطاله العقوبة لأن الإنسان لا يعذر بالجهل في أمور النظام " .

ولفت المحمود: " حسن النية يعاقب علي نشر الشائعة، فما بالك إذا كان له قصد جنائي إما أن يكون من دول مغرضة لها عداء فهنا تكون الجريمة مكتملة الأركان " .

وشدد المحمود : " يجب أن تميت الباطل ببقائه عندك بعدم نشر الشائعة " ، ويأتي ذلك في ظل انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المحمود: " إذا كان الضرر خاص يتقدم المتضرر بدعوى جزائية، والنيابة العامة تتدخل إذا كانت الشائعة تمس المجتمع " .