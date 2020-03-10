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حقوق وواجبات الموظف والمنشأة حال العمل عن بُعد

Time منذ 18 دقيقة
Views 1241
حقوق وواجبات الموظف والمنشأة حال العمل عن بُعد

الرياض (صدى):
بالتزامن مع قرارات العمل عن بُعد في المؤسسات المختفلة، كشفت "صلة" عن الحقوق والواجبات للموظفين عن بعد والمنشآت.

وأوضحت أنه يجب على الموظف "التعامل مع التحديات والصعوبات الناتجة عن ترتيبات العمل عن بُعد، سهولة وصول صاحب العمل والموظفين له خلال ساعات عمله، الحصول على نفس أعباء عمل الموظفين بالدوام الكامل في مكان العمل".

أما حقوق الموظف فهي "الخصوصية، مؤهل للترقية، الالتزام بالمتطلبات الأمنية".

كما يجب على المنشأة "المساواة بين الموظفين والعاملين بنظام العمل عن بعد ونظام الدوام الكامل في مكان العمل، ضمان إمكانية مشاركة الموظفين بنظام العمل عن بعد في الاجتماعات، ولها الحق في اشتراط ساعات عمل محددة يلتزم بها الموظف، وتحديد الشواغر المعلن عنها القابلة للعمل عن بعد"

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يحمية من غدرهم
نجاة محمد
ههههههههههه يعني الفلوس مو لها
ام ثامر
موضوع جميل وطرح رائع نحتاجه في الوقت الحالي ومبدعه كالعاده ❤️❤️
نجاة محمد
احسنت الأختيار
القطرة الندية
سلمت أناملك استاذة وردة والموضوع المجتمع في امس الحاجة اليه وخاصة مع تزايد برامج التواصل وتتبع الاخبار .... الله ينفع بك وبقلمك الاسلام والمسلمين❤🌹

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