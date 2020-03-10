حقوق وواجبات الموظف والمنشأة حال العمل عن بُعد

الرياض (صدى):

بالتزامن مع قرارات العمل عن بُعد في المؤسسات المختفلة، كشفت "صلة" عن الحقوق والواجبات للموظفين عن بعد والمنشآت.

وأوضحت أنه يجب على الموظف "التعامل مع التحديات والصعوبات الناتجة عن ترتيبات العمل عن بُعد، سهولة وصول صاحب العمل والموظفين له خلال ساعات عمله، الحصول على نفس أعباء عمل الموظفين بالدوام الكامل في مكان العمل".

أما حقوق الموظف فهي "الخصوصية، مؤهل للترقية، الالتزام بالمتطلبات الأمنية".

كما يجب على المنشأة "المساواة بين الموظفين والعاملين بنظام العمل عن بعد ونظام الدوام الكامل في مكان العمل، ضمان إمكانية مشاركة الموظفين بنظام العمل عن بعد في الاجتماعات، ولها الحق في اشتراط ساعات عمل محددة يلتزم بها الموظف، وتحديد الشواغر المعلن عنها القابلة للعمل عن بعد"