ميركل تستقبل حفتر في برلين للحديث حول الأزمة الليبية

برلين (صدى):

أجرت المستشارة أنغيلا ميركل، اجتماعا مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا «الجيش الوطني الليبي»، للحديث حول الوضع في ليبيا.

وتبادل الطرفان الآراء عن الوضع في الأزمة الليبية، حيث شددت على «أنه لا يمكن حل هذا النزاع عسكريا، وأنه لهذا السبب يعد من الضروري تطبيق هدنة وتحقيق أوجه تقدم في العملية السياسية وفقا لقرارات مؤتمر برلين».