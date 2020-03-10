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مصر: 59 إصابة بفيروس كورونا

Time منذ 38 دقيقة
Views 1266
مصر: 59 إصابة بفيروس كورونا

القاهرة (صدى):
مصر:59 إصابة بفيروس كوروناأكدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد أن مصر من الدول منخفضة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن إجمالي ما تم تسجيله يبلغ 59 إصابة بالفيروس بمصر حتى الآن، منها 51 حالة تم اكتشافها بالإجراءات الاحترازية دون ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

وقالت الدكتورة هالة زايد في كلمتها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل اليوم أنه تم إجراء الفحوصات على عينة عشوائية تبلغ 558 شخصًا من العاملين في المراكب النيلية العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان، مؤكدة أن النتيجة خرجت سلبية لجميع العينات.

بدوره، أكد الوزير خالد العناني أن المزارات السياحية المصرية مفتوحة أمام الزائرين المصريين والسائحين الأجانب، نافيا بشكل قاطع ما تردد من شائعات بشأن إغلاقها.

وأشار إلى أن معدلات السياحة في مصر خلال المدة الراهنة مقبولة تمامًا خصوصا وأن مصر تبقى من أقل الدول تضررًا بالفيروس.

كما أكد وزير الدولة للإعلام أن بلاده تتعامل بشفافية مع فيروس كورونا، وكل شيء يمكن أن يحدث ستبادر الدولة المصرية بالإعلان عنه.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يحمية من غدرهم
نجاة محمد
ههههههههههه يعني الفلوس مو لها
ام ثامر
موضوع جميل وطرح رائع نحتاجه في الوقت الحالي ومبدعه كالعاده ❤️❤️
نجاة محمد
احسنت الأختيار
القطرة الندية
سلمت أناملك استاذة وردة والموضوع المجتمع في امس الحاجة اليه وخاصة مع تزايد برامج التواصل وتتبع الاخبار .... الله ينفع بك وبقلمك الاسلام والمسلمين❤🌹

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