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وزارة الصحة تعلن عن التقديم لفرص الابتعاث الخارجي 2020

Time منذ 54 دقيقة
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وزارة الصحة تعلن عن التقديم لفرص الابتعاث الخارجي 2020

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، عن التقديم لفرص الإبتعاث الخارجي ٢٠٢٠م اعتباراً من تاريخ ١ أبريل ٢٠٢٠م.

وأوضحت الوزارة عدد من التعليمات قبل تقديم الطلب وهي:

1. أن يكون المتقدم من أحد منسوبي الوزارة من موظفي الخدمة المدنية بديوان الوزارة أو مديريات الشؤون الصحية أو التجمعات الصحية أو من موظفي التشغيل الذاتي بديوان الوزارة أو مديريات الشؤون الصحية فقط.

۲. ألا يقل تقدير الأداء الوظيفي للموظف لأخر سنة عن (جيد جدا).

٣. ألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدرت بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشيح، وألا يكون محاله إلى التحقيق أو مكفوف اليد أو طرفأ في قضية قائمة.

4. ألا يكون المرشح ممن سبق أن أنهيت بعثته أو إيفاده نتيجة إهمال أو تقصير منه أو لضعف مستواه الدراسي أو لسلوك غير مقبول .

5. أن تكون كافة بياناتك محدثة على نظام إدارة الموارد البشرية (موارد).

6. تعبئة استمارة طلب الموافقة على الإبتعاث كاملة واعتمادها من أصحاب الصلاحية قبل استكمال تقديم الطلب بالبوابة.

۷. أن يكون التخصص المطلوب والدرجة العلمية متوافقة مع الخطة المعتمدة من الوزارة .

۸. أن يكون المؤهل المراد دراسته امتدادا لتخصص المرشح الحالي.

9. أن يكون القبول معتمدة من إحدى المؤسسات التعليمية الموصى بها من وزارة التعليم في الدرجة والتخصص وصادرة من الجهة التعليمية مباشرة وليس من خلال وسيط.

۱۰. أن يكون مسمى البرنامج مطابقة لما تم الترشيح عليه.

11. أن يكون لدى المرشحين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية شهادة تصنيف وبطاقة تسجيل مهني سارية المفعول بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بناء على آخر مؤهل دراسي.

۱۲. أن أن يكون القبول الدراسي بنظام الانتظام الكامل ( Full Time ) محددة فيه بداية ونهاية الدراسة والمدة الدراسية ولا يقبل القبول الصادر وفقا لأنظمة الدارسة التالية: الدوام الجزئي ( Part Time ) ، التعليم عن بعد ( On Line) .

ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي اضغط هنا .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يحمية من غدرهم
نجاة محمد
ههههههههههه يعني الفلوس مو لها
ام ثامر
موضوع جميل وطرح رائع نحتاجه في الوقت الحالي ومبدعه كالعاده ❤️❤️
نجاة محمد
احسنت الأختيار
القطرة الندية
سلمت أناملك استاذة وردة والموضوع المجتمع في امس الحاجة اليه وخاصة مع تزايد برامج التواصل وتتبع الاخبار .... الله ينفع بك وبقلمك الاسلام والمسلمين❤🌹

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