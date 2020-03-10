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انتعاش قوي في بورصات الخليج

Time منذ ساعة
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انتعاش قوي في بورصات الخليج

علي القحطاني (صدى):
شهدت بورصات دول الخليج انتعاشاً كبيرًا مع افتتاح التعاملات، وذلك بعد تعرّضها لخسائر كبرى في الأيام الماضية، مستفيدة من ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفع مؤشر سوق «تداول» في المملكة، الأكبر في المنطقة، بنسبة 5.6 عند بدء التعاملات، بينما سجل سهم شركة أرامكو النفطية ارتفاعاً قدره 5.5 %، محققاً أول مكسب له منذ عدة جلسات.

كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5.5 % عند الافتتاح، بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 4.2 %.

وسجلت بورصة الكويت، التي قامت السلطات المالية بتعليق التعامل فيها ليومين على التوالي بعد تراجع الأسهم في سوقها الرئيسية، ارتفاعاً قدره 6.6 %.

وارتفع كذلك مؤشر سوق قطر بنسبة 3 %، وبورصتا البحرين بنسبة 1.2 %، وبورصة سلطنة عمان بنسبة 0.2 %.

ويذكر أن الأسواق الخليجية تعرّضت لخسائر كبرى في اليومين الماضيين، على خلفية انهيار أسعار النفط بعد إخفاق الدول النفطية في التوصل إلى اتفاق لمواصلة خفض الإنتاج.

في حين أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة الثلاثاء زيادة إنتاجها إلى 12,3 مليون برميل يوميا في أبريل، في خطوة تصعد حرب أسعار في سوق النفط العالمية.

وقال موقع البورصة السعودية "تداول" أنّ "أرامكو ستقوم بتزويد عملائها بـ 12,3 مليون برميل يوميا في شهر إبريل، بزيادة 300 الف برميل يوميا عن الطاقة القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يحمية من غدرهم
نجاة محمد
ههههههههههه يعني الفلوس مو لها
ام ثامر
موضوع جميل وطرح رائع نحتاجه في الوقت الحالي ومبدعه كالعاده ❤️❤️
نجاة محمد
احسنت الأختيار
القطرة الندية
سلمت أناملك استاذة وردة والموضوع المجتمع في امس الحاجة اليه وخاصة مع تزايد برامج التواصل وتتبع الاخبار .... الله ينفع بك وبقلمك الاسلام والمسلمين❤🌹

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