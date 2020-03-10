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بالصور.. لقطات نادرة للأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز وإخوانه
منذ ساعة
1842
1
الرياض (صدى):
أظهرت عدد من الصور النادرة، الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع الأسبق، مع إخوانه الملوك والأمراء عليهم رحمة الله.
ويبدو أن الصور تم التقاطها في مناسبات وأماكن مختلفة، وتسود فيها روح السعادة والبهجة.
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
ربنا يحمية من غدرهم
نجاة محمد
ههههههههههه يعني الفلوس مو لها
ام ثامر
موضوع جميل وطرح رائع نحتاجه في الوقت الحالي ومبدعه كالعاده ❤️❤️
نجاة محمد
احسنت الأختيار
القطرة الندية
سلمت أناملك استاذة وردة والموضوع المجتمع في امس الحاجة اليه وخاصة مع تزايد برامج التواصل وتتبع الاخبار .... الله ينفع بك وبقلمك الاسلام والمسلمين❤🌹
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