بالصور.. لقطات نادرة للأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز وإخوانه

الرياض (صدى):

أظهرت عدد من الصور النادرة، الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع الأسبق، مع إخوانه الملوك والأمراء عليهم رحمة الله.

ويبدو أن الصور تم التقاطها في مناسبات وأماكن مختلفة، وتسود فيها روح السعادة والبهجة.