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وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر في إيران بكورونا
منذ 9 دقائق
1200
طهران (صدى):
أفادت وسائل إعلامية بوفاة محمود رضا بيروي، أمين عام جمعية الهلال الأحمر في إيران، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
يذكر أن عدد الوفيات بسبب الفيروس تخطى في إيران 193 حالة، بجانب إصابة المئات من الأشخاص.
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أحدث التعليقات
ابو عمار
هذا صراع القوى البتروليه والخاسر روسيا
ابو عمار
يمكن المسكين عاجز جنسيا ومتزوجها ديكور لكي لا ينكشف امام اصدقاءه
نجاة محمد
دا اللي كان منتظر حسبتيها غلط
ابو عمار
ok
arrayyan
طيب وو المطلوب
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