وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر في إيران بكورونا

طهران (صدى):

أفادت وسائل إعلامية بوفاة محمود رضا بيروي، أمين عام جمعية الهلال الأحمر في إيران، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن عدد الوفيات بسبب الفيروس تخطى في إيران 193 حالة، بجانب إصابة المئات من الأشخاص.