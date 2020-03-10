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«الشورى» يطالب بإلزام المحلات والمنشآت باستخدام الأكياس القابلة للتحلل

Time منذ 18 دقيقة
Views 1236
«الشورى» يطالب بإلزام المحلات والمنشآت باستخدام الأكياس القابلة للتحلل

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإلزام المحلات والمنشآت باستخدام الأكياس القابلة للتحلل أو الأنواع صديقة للبيئة.

كما طالب الوزارة بوضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية لتطوير الواجهات الساحلية، بالشراكة مع القطاع الخاص، مع وضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك على مستوى جميع المدن الساحلية في المملكة.

وشدد المجلس، في قرار أصدره اليوم، على ضرورة أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة وفق خطة زمنية محددة، بجانب العمل على تحديث نظام الطرق والمباني بما يتوافق مع ما استجد من أنظمة ومعايير .

كما أكد على ضرورة أن تقوم الوزارة بالإسراع في استكمال تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة، غير التاريخية، لتعزيز بيئتها الاستثمارية والسكنية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذا صراع القوى البتروليه والخاسر روسيا
ابو عمار
يمكن المسكين عاجز جنسيا ومتزوجها ديكور لكي لا ينكشف امام اصدقاءه
نجاة محمد
دا اللي كان منتظر حسبتيها غلط
ابو عمار
ok
arrayyan
طيب وو المطلوب

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