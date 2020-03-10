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تعليق تداول سهم أرامكو بناء على طلب الشركة

Time منذ 36 دقيقة
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تعليق تداول سهم أرامكو بناء على طلب الشركة

الرياض (صدى):
أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" في السوق ابتداء من الساعة 11:48 اليوم الثلاثاء 01/03/2020 وذلك بناء على طلب الشركة وفقا لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري، على بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 11:50.

كما أعلنت شركة أرامكو السعودية بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر ابريل بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا. وقد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتبارا من أول شهر ابريل. وتتوقع الشركة اثر مالي إيجابي على المدى الطويل.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذا صراع القوى البتروليه والخاسر روسيا
ابو عمار
يمكن المسكين عاجز جنسيا ومتزوجها ديكور لكي لا ينكشف امام اصدقاءه
نجاة محمد
دا اللي كان منتظر حسبتيها غلط
ابو عمار
ok
arrayyan
طيب وو المطلوب

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