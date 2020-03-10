«العابد» و«الشلهوب» يواصلان الغياب عن الهلال

ماجد محمد (صدى):

يستمر ثنائي نادي الهلال، نواف العابد ومحمد الشلهوب، في برامجهما التأهيلية بعد تأكد غيابهما عن مرافقة البعثة التي ستغادر إلى أبها مساء اليوم الثلاثاء، عبر طائرة خاصة تكفلت بها إدارة النادي.

وفي السياق نفسه، استكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته استعدادا لمواجهة ضمك يوم غد الأربعاء؛ حيث تخللت التدريبات جمل فنية وتكتيكية متنوعة ختمت بمناورة على جزء من مساحة الملعب، وشهدت مشاركة المدافع عبدالله الحافظ بعد تأكد جاهزيته.