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«العابد» و«الشلهوب» يواصلان الغياب عن الهلال

Time منذ 31 دقيقة
Views 1509
«العابد» و«الشلهوب» يواصلان الغياب عن الهلال

ماجد محمد (صدى):
يستمر ثنائي نادي الهلال، نواف العابد ومحمد الشلهوب، في برامجهما التأهيلية بعد تأكد غيابهما عن مرافقة البعثة التي ستغادر إلى أبها مساء اليوم الثلاثاء، عبر طائرة خاصة تكفلت بها إدارة النادي.

وفي السياق نفسه، استكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته استعدادا لمواجهة ضمك يوم غد الأربعاء؛ حيث تخللت التدريبات جمل فنية وتكتيكية متنوعة ختمت بمناورة على جزء من مساحة الملعب، وشهدت مشاركة المدافع عبدالله الحافظ بعد تأكد جاهزيته.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذا صراع القوى البتروليه والخاسر روسيا
ابو عمار
يمكن المسكين عاجز جنسيا ومتزوجها ديكور لكي لا ينكشف امام اصدقاءه
نجاة محمد
دا اللي كان منتظر حسبتيها غلط
ابو عمار
ok
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طيب وو المطلوب

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