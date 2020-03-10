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سفارة المملكة في الفلبين: رحلات الخطوط السعودية ما زالت قائمة ومجدولة

Time منذ 58 دقيقة
Views 1392
سفارة المملكة في الفلبين: رحلات الخطوط السعودية ما زالت قائمة ومجدولة

مانيلا (صدى):
أكدت سفارة المملكة في الفلبين، اليوم الثلاثاء، أن الرحلات الجوية للخطوط السعودية ما زالت قائمة ومجدولة.

وقالت السفارة في الفلبين، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏تهيب السفارة بالأخوة المواطنين المتواجدين في جمهورية الفلبين والذين يواجهون صعوبة في العودة إلى المملكة بسبب تعليق الرحلات الجوية على بعض الدول؛ نظراً للإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة، بأن رحلات ‎الخطوط السعودية لا زالت قائمة ومجدولة " .

وأضافت السفارة في العاصمة الفلبينية مانيلا: " ‏في وقتها، تأمل السفارة التواصل معها عاجلاً لترتيب وتسهيل إجراءات العودة الى المملكة على أقرب رحلة، حفظ الله الجميع من كل مكروه "؛ فيما أرفقت أرقام التواصل معها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذا صراع القوى البتروليه والخاسر روسيا
ابو عمار
يمكن المسكين عاجز جنسيا ومتزوجها ديكور لكي لا ينكشف امام اصدقاءه
نجاة محمد
دا اللي كان منتظر حسبتيها غلط
ابو عمار
ok
arrayyan
طيب وو المطلوب

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