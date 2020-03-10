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شبح الحرب العالمية يهدد إيطاليا بسبب كورونا

Time منذ ساعة
Views 1452
شبح الحرب العالمية يهدد إيطاليا بسبب كورونا

وكالات (صدى):
تسبب فيروس كورونا فيما يشبه أجواء الحرب العالمية الثانية على إيطاليا بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في محاولة للحد من انتشار الفيروس في البلاد .

وأصدرت الحكومة الإيطالية قراراً بمنع الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى ، وعلى من يخالف ذلك عقوبة صارمة بالحبس 3 أشهر أو غرامة تتراوح بين 200 و300 يورو ، بالإضافة إلى وقف جميع الأنشطة الرياضية بأنواعها ، وتمديد تعليق الدراسة حتى 3 أبريل المقبل .

وقال رئيس الوزراء الإيطالي أنه مضطر لإتخاذ تلك الإجراءات الأشدقسوة وفعالية للحد من التجمعات ووسائل النقل المشترك في جميع أنحاء البلاد .

الجدير بالذكر أن إيطاليا ثاني دولة في العالم بعد الصين إنتشاراً لكورونا ، حيث سجلت الإصابات 9 آلاف إصابة توفي منهم 463 بسبب الفيروس الخطير .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذا صراع القوى البتروليه والخاسر روسيا
ابو عمار
يمكن المسكين عاجز جنسيا ومتزوجها ديكور لكي لا ينكشف امام اصدقاءه
نجاة محمد
دا اللي كان منتظر حسبتيها غلط
ابو عمار
ok
arrayyan
طيب وو المطلوب

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