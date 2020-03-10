شبح الحرب العالمية يهدد إيطاليا بسبب كورونا

وكالات (صدى):

تسبب فيروس كورونا فيما يشبه أجواء الحرب العالمية الثانية على إيطاليا بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في محاولة للحد من انتشار الفيروس في البلاد .

وأصدرت الحكومة الإيطالية قراراً بمنع الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى ، وعلى من يخالف ذلك عقوبة صارمة بالحبس 3 أشهر أو غرامة تتراوح بين 200 و300 يورو ، بالإضافة إلى وقف جميع الأنشطة الرياضية بأنواعها ، وتمديد تعليق الدراسة حتى 3 أبريل المقبل .

وقال رئيس الوزراء الإيطالي أنه مضطر لإتخاذ تلك الإجراءات الأشدقسوة وفعالية للحد من التجمعات ووسائل النقل المشترك في جميع أنحاء البلاد .

الجدير بالذكر أن إيطاليا ثاني دولة في العالم بعد الصين إنتشاراً لكورونا ، حيث سجلت الإصابات 9 آلاف إصابة توفي منهم 463 بسبب الفيروس الخطير .