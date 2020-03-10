عدم تطابق نتيجة الـ«DNA» للمختطف نسيم حبتور ووالده

الدمام (صدى):

صدى

ظهرت نتيجة فحص البصمة الوراثية للمختطف ‎نسيم حبتور، اليوم الثلاثاء، لتؤكد عدم التطابق مع والده؛ فيما كانت صحيفة "" الإلكترونية قد تناولت قصته منذ بدايتها.

وكان والد نسيم حبتور، قد ناشد السلطات بالتدخل لإجراء الفحص؛ لكونه يشك إلى درجة اليقين بأن طلال ولده؛ حيث قام وزوجته، وكذلك الشاب طلال، الذى يشتبه بكونه نجل حبتور، بإجراء عملية أخذ عينة الدم لفحص الـDNA.

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