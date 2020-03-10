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عدم تطابق نتيجة الـ«DNA» للمختطف نسيم حبتور ووالده

Time منذ ساعة
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عدم تطابق نتيجة الـ«DNA» للمختطف نسيم حبتور ووالده

الدمام (صدى):
ظهرت نتيجة فحص البصمة الوراثية للمختطف ‎نسيم حبتور، اليوم الثلاثاء، لتؤكد عدم التطابق مع والده؛ فيما كانت صحيفة " صدى " الإلكترونية قد تناولت قصته منذ بدايتها.

وكان والد نسيم حبتور، قد ناشد السلطات بالتدخل لإجراء الفحص؛ لكونه يشك إلى درجة اليقين بأن طلال ولده؛ حيث قام وزوجته، وكذلك الشاب طلال، الذى يشتبه بكونه نجل حبتور، بإجراء عملية أخذ عينة الدم لفحص الـDNA.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذا صراع القوى البتروليه والخاسر روسيا
ابو عمار
يمكن المسكين عاجز جنسيا ومتزوجها ديكور لكي لا ينكشف امام اصدقاءه
نجاة محمد
دا اللي كان منتظر حسبتيها غلط
ابو عمار
ok
arrayyan
طيب وو المطلوب

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