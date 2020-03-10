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بالفيديو.. طفلتان تفاجأن والدهن بمبلغ مالي لمساعدته في بناء منزل بعد رفض إقراضه

Time منذ 24 دقيقة
Views 1746
بالفيديو.. طفلتان تفاجأن والدهن بمبلغ مالي لمساعدته في بناء منزل بعد رفض إقراضه

الرياض (صدى):
نشر مواطن مقطع فيديو لطفلتيه وهما يقدمان له مبلغ مالي وفراه من مصروفهما من أجل مساعدته في بناء منزل، بعد أن رفض البنك منحه قرض البناء.

وشرح المواطن سبب فعل أطفاله قائلا: قبل شهرين اتصلت على وزارة الاسكان ابغى قرض بناء، المهم بعد جدال معاهم ومع البنك رفضوا يعطوني.

وأضاف، " بناتي الصغار سمعوا عن وضعي وجمعوا مبلغ من مصروفهم وجابوه دمعت عيوني اليوم اسعدوني الله يسعدهم، مجرد الاهتمام يجلب السعادة، معالي وزير الإسكان ايش الحل ؟ اللي قاعد يعاني يعلق " .

ووجه حديثة لوزير الإسكان ماجد الحقيل: " سؤالي هل النظام وضع لكي يخدم البنوك أم يخدم الوزارة أم يخدم المواطن؟؟؟؟، وانا ارى انه يخدم البنوك فهي المستفيد الاول الوزارة ثانيا والمواطن اخيرا، البنك يستفيد العمولة، الوزارة تستفيد الأرقام " .

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أحدث التعليقات

رااايق
ياااه أشلون هلون بعد *** ههههههههههههه *** خلوها تبي تقلب الصفحة لا *** هههههههههه
ابوجنا
والله انك صادق وانا اشهد
رااايق
شنو ذنبك ****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ** ذنبك لأنك واحد غبي و ماتفهم و عديم الأحساس ***
aseel
علميا بعض النساء تكوين و بنية الدماغ لديها ذكورية نتيجة تعرضها لهرمون ذكورة اثناء تكونها ببطن امها فتخرج المراة بسلوك ذكوري ونفسية ذكورية بجسد انثى .مثل النساء اعلاه. واي امراة يلاحظ عليها سلوك ذكوري.
كجمغلو
الظاهر كل السعوديين اطفالهم مختطفون

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