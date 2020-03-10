سر أفضلية البيض الأبيض على البني

ويقول العلماء أن الفرق بين لوني البيض يعود لأسباب جينية بحته ، إذ تنتج الدجاجة البيضاء البيض الأبيض بينما تنتج الدجاجة الحمراء البيض البني إلا أن الدجاج الأحمر يستهلك غذاء أكثر ويكون أكثر عدوانية ولهذا يقوم أصحاب المزارع بـ"تشذيب" منقار الدجاج الأحمر .
وعلى عكس الدجاج الأحمر ، فإن الدجاج الأبيض أقل عدوانيه ، وهو مسالم تماماً لذا فتربيته سهلة ويهم أصحاب المزارع أن يكون الإقبال أكثر عليه .
وكان المستهلكين في بريطانيا تحديداً يفضلون البيض الأبيض حتى سبعينيات القرن الماضي ، إلا أنهم اتجهوا إلى البيض البني بالتزامن مع الترويج لـ"الخبز البني " الأكثر إفادة .