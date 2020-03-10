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سر أفضلية البيض الأبيض على البني

Time منذ 18 دقيقة
Views 1520
سر أفضلية البيض الأبيض على البني

أميرة خالد (صدى):
يتسائل بعض المستهلكين عن الفرق بين البيض الأبيض والبيض البني خاصةًإذا كان أصحاب المزرع والبائعون يحثون المستهلكين على شراء البيض الأبيض.

ويقول العلماء أن الفرق بين لوني البيض يعود لأسباب جينية بحته ، إذ تنتج الدجاجة البيضاء البيض الأبيض بينما تنتج الدجاجة الحمراء البيض البني إلا أن الدجاج الأحمر يستهلك غذاء أكثر ويكون أكثر عدوانية ولهذا يقوم أصحاب المزارع بـ"تشذيب" منقار الدجاج الأحمر .

وعلى عكس الدجاج الأحمر ، فإن الدجاج الأبيض أقل عدوانيه ، وهو مسالم تماماً لذا فتربيته سهلة ويهم أصحاب المزارع أن يكون الإقبال أكثر عليه .

وكان المستهلكين في بريطانيا تحديداً يفضلون البيض الأبيض حتى سبعينيات القرن الماضي ، إلا أنهم اتجهوا إلى البيض البني بالتزامن مع الترويج لـ"الخبز البني " الأكثر إفادة .

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أحدث التعليقات

رااايق
ياااه أشلون هلون بعد *** ههههههههههههه *** خلوها تبي تقلب الصفحة لا *** هههههههههه
ابوجنا
والله انك صادق وانا اشهد
رااايق
شنو ذنبك ****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ** ذنبك لأنك واحد غبي و ماتفهم و عديم الأحساس ***
aseel
علميا بعض النساء تكوين و بنية الدماغ لديها ذكورية نتيجة تعرضها لهرمون ذكورة اثناء تكونها ببطن امها فتخرج المراة بسلوك ذكوري ونفسية ذكورية بجسد انثى .مثل النساء اعلاه. واي امراة يلاحظ عليها سلوك ذكوري.
كجمغلو
الظاهر كل السعوديين اطفالهم مختطفون

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