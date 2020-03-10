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شاهد.. رئيس الحرمين يشارك بأعمال التطهير والتعقيم الاحترازية بالمسجد الحرام

Time منذ 39 دقيقة
Views 1549
شاهد.. رئيس الحرمين يشارك بأعمال التطهير والتعقيم الاحترازية بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
شارك معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، بأعمال التطهير والتعقيم الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد والوقاية من تفشي فايروس (كورونا).

وشملت المشاركة تطهير صحن المطاف، والكعبة المشرفة، والحجر الأسود، والركن اليماني، والمقام، تفقد خلالها معاليه عمليات الغسيل والتعقيم والتطهير الاحترازية بشكل مباشر، مبيناً للعاملين فضل تطهير بيت الله الحرام مستشهداً بقوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}.

وأوضح معاليه أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية من الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله تعالى، وأن الشرف كل الشرف في المشاركة بتطهير بيت الله العتيق، لا سيما أن ما يقام به من أعمال تطهير وتعقيم لصحن المطاف، والكعبة المشرفة، والحجر الأسود، والركن اليماني، والمقام بشكل خاص والمسجد الحرام بشكلٍ عام هي أعمال احترازية وقائية من شأنها دفع الضر والبلاء بعد إذن الله – عز وجل - عن قاصدي البيت الحرام وزائرية.

ودعا معاليه الله العلي القدير أن يرفع الضر والبلاء عن الجميع وأن يحمي هذه البلاد المباركة من كل كيدٍ ومكروه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 

 

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أحدث التعليقات

رااايق
ياااه أشلون هلون بعد *** ههههههههههههه *** خلوها تبي تقلب الصفحة لا *** هههههههههه
ابوجنا
والله انك صادق وانا اشهد
رااايق
شنو ذنبك ****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ** ذنبك لأنك واحد غبي و ماتفهم و عديم الأحساس ***
aseel
علميا بعض النساء تكوين و بنية الدماغ لديها ذكورية نتيجة تعرضها لهرمون ذكورة اثناء تكونها ببطن امها فتخرج المراة بسلوك ذكوري ونفسية ذكورية بجسد انثى .مثل النساء اعلاه. واي امراة يلاحظ عليها سلوك ذكوري.
كجمغلو
الظاهر كل السعوديين اطفالهم مختطفون

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