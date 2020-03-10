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جامعة الملك خالد تفعّل خطة التحول للتعلم الإلكتروني

Time منذ 3 ساعات
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جامعة الملك خالد تفعّل خطة التحول للتعلم الإلكتروني

الرياض (صدى):
طلع مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أمس على خدمات عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة لتفعيل خطة التحول الإلكتروني، وجاهزية العمادة بأنظمتها التعليمية الإلكترونية والفصول الافتراضية لدعم العملية التعليمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتجول السلمي في مختلف أقسام العمادة وزار المعامل والأستديو هات، كما استمع إلى شرح مفصل عن الخطة وتطبيقها من عميد التعلم الإلكتروني الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري، حيث أكد الأحمري أن العمادة أعدت خطة التحول مسبقًا وبدأت في تفعيل الخطة اليوم، لافتًا النظر إلى أنه تم تحويل أكثر من 15 ألف شعبة إلى تعلم إلكتروني، وتدريب أكثر من 800 عضو هيئة تدريس على آليات استخدام الفصول الافتراضية وأنماط التعلم الإلكتروني، عبر 5 أشكال تدريبية، تتيح للجميع الاستفادة،

فيما ستكمل العمادة غدا تدريب أعضاء هيئة التدريس الناطقين باللغة الإنجليزية، وأيضًا تتيح عمادة التعلم الإلكتروني عددا من الدورات والورش التدريبية الإلكترونية حتى نهاية الأسبوع الجاري عبر منصتها الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع إدارة الدعم الفني بالعمادة، ووحدات التعلم الإلكتروني في الكليات، فيما تستمر الخطة التدريبية على مدار الأسبوعين القادمين بمعدل جلستين تزامنيتين إحداهما لأعضاء هيئة التدريس والأخرى للطلاب.

وأبان الأحمري أن الخطة شملت استمرار مقررات التعلم الإلكتروني الكامل الحالية دون تغيير، إضافة إلى استبدال مقررات التعلم الإلكتروني المدمج (الجزئي) بفصول افتراضية في نفس أوقاتها، وكذلك استبدال مقررات الداعم (التقليدية) بفصول افتراضية في نفس أوقاتها أيضًا، مؤكدًا إنتاج 210 فيديوهات تدريبية غير متزامنة تشرح تفعيل التعلم الإلكتروني باستخدام البلاك بورد، إضافة إلى أكثر من 450 كائنًا تعليميًّا على منصة elab وهي مجموعة من التجارب العملية من مختلف التخصصات يصاحبها أنشطه مختلفة.

وذكر الأحمري خلال اللقاء أنه تم استحداث غرفة عمليات على مدار الساعة داخل عمادة التعلم الإلكتروني مكونة من 4 فرق عمل رئيسة تشمل الدعم والتدريب والمتابعة والتصميم، وذلك لمساعدة الطلاب والأعضاء نحو تحول سلس في العملية التعليمية.

وفي ذات السياق رأس معالي مدير الجامعة اجتماع اللجنة العليا لتقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية بالجامعة، وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد بن صالح الصقر أن اللجنة ناقشت خطة التحول الرقمي ومؤشر القياس وأهم الخطوات التي يجب عملها في سبيل التقدم في التحول الرقمي، كما ناقشت سير العمل على تأسيس البنية المؤسسية وتطبيق ممارساتها على مستوى الجامعة استكمالا لما تم سابقا بهذا الصدد، كما عرض فريق تقنية المعلومات خلال الاجتماع جاهزية الجامعة الكاملة للتحول للتعلم عن بعد ومهام الفريق المشكل للدعم التقني لمساندة عمل عمادة التعلم الإلكتروني.

 

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أحدث التعليقات

عبدالله النصر / حائل
كل شخص يوافق على التغطيه على تجاوز ختم جواز سفره من ايران يجب ان يترك في ايران لينال مصيره لايمكن المرور من جوازات طهران وتجاوز التختيم الا بعد سؤالك وموافقتك انهم متواطؤن بل خونه كيف اقول انني في الكويت او البحرين بينما الحقيقه ايران
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
الله يخارجنا
عبدالله النصر / حائل
سوق النفط سقط للحضيض 29 دولار للبترول بينما ارامكو تحاول جاهدة قلب المعادله في الداخل ننتظر التسعيره الملتهبه الجديده
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
رااايق
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ***

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