تعليق السفير الصيني على أن " كورونا " سلاح بيولوجي

الرياض (صدى):

أكد السفير الصيني لدى المملكة " تشن وي تشينج " أن فيروس كورونا الجديد، ليس سلاحا بيولوجيا، كما يعتقد البعض، نافيا احتمالات كونه جزءا من حرب بيولوجية.

وكان الإعلامي " عبدالله المديفر " قد توجه بسؤال للسفير الصيني قائلا: " هناك إشاعات أن ما حدث جزء من حرب بيولوجية ومن أمثلة ذلك قول القائد العام للحرس الثوري الإيراني نخوض حربا مع هذا الفيروس الذي يمكن أن يكون هجوما فيروسيا يستهدف الصين وإيران أولا، ما تعليقك على ذلك؟ " .

وقال السفير: " حسب التحليلات من الخبراء المشهورين في العالم هذا الفيروس نشأ من حيوان مثل فيروس وأمراض أخرى في العالم وأعتقد أن قول أن الفيروس من إنتاج أسلحة بيولوجية من نظرية المؤامرة لا يساعد على خلق التضامن العالمي لمكافحة الوباء " .

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