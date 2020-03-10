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تونس تتخذ جملة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 1167
تونس تتخذ جملة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا

وكالات (صدى):
أعلنت تونس مساء اليوم، إيقاف الدروس في جميع المستويات توقيا من انتشار فيروس كورونا.

وقد أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي على إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لمحاصرة انتشار الفيروس من بينها إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا واختصار الرحلات بين تونس و فرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع.

كما تم الاتفاق على ألاّ تستقبل تونس الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا، باستثناء روما، وتقرّر أيضا التخفيض من عدد الرحلات الأسبوعية القادمة من هذه الوجهة.

يذكر أن السلطات التونسية قد قررت في وقت سابق اليوم، إلغاء المناسبات الرياضية والثقافية والتربوية التي تجمع مشاركين من بلدان ظهر فيها فيروس كورونا،

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت ظهر اليوم ، تسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس إلى 5 حالات.

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أحدث التعليقات

اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
طيب
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
احسن
abdul
و في النهاية الكل خسران. وصل سعر البرميل الي ٢٠ دولار، وربما يستمر في النزول الي ١١ دولار او قريب منه اذا ما حلّوا اشكالهم وخلافاتهم في زمن وجيز.
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
يمكن إلى دفن ولدها لأن العيوب يمكن في الأعضاء الداخليه مثل القلب أو غيره والحجم معروفه أن الطفل اول ما يولد يكون منفخ وبعدها تروح النفاخ
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
كيف كذا

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