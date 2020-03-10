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بالفيديو..الزعماء مقامات

Time منذ 27 دقيقة
Views 1314
بالفيديو..الزعماء مقامات

وكالات (صدى):
بات الفرق واضحا أمام الجميع بين مكانة المملكة، وقادتها، الذين يلقون حفاوة الترحيب أينما ذهبوا، وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي عرض نفسه للإهانة في أكثر من موقف.

ويعد أحدث موقف مهين تعرض له أردوغان، هو انتظاره أمام مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالدقائق، والذي نشرت " صدى " مقطعا عنه.

وبمقارنة بسيطة محسومة نتائجها، بين استقبال الرئيس الروسي ذاته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبين استقباله لأردوغان، تتحقق مقولة أن " الزعماء مقامات " .

وليس هذا الموقف المهين الوحيد الذي يتعرض له رئيس تركيا، فسبق وأن تعرض لإهانة شديدة، العام الماضي، عقب وصوله لمقر مجلس وزراء بريطانيا، حيث لم يجد أحدا في استقباله، في الوقت الذي لاقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ترحيبا عظيما، حينها.

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أحدث التعليقات

اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
طيب
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
احسن
abdul
و في النهاية الكل خسران. وصل سعر البرميل الي ٢٠ دولار، وربما يستمر في النزول الي ١١ دولار او قريب منه اذا ما حلّوا اشكالهم وخلافاتهم في زمن وجيز.
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
يمكن إلى دفن ولدها لأن العيوب يمكن في الأعضاء الداخليه مثل القلب أو غيره والحجم معروفه أن الطفل اول ما يولد يكون منفخ وبعدها تروح النفاخ
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
كيف كذا

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