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بالفيديو..إنهيار ممرضة إيرانية: " أكثر من 100 مصاب بكورونا ماتوا أمامي "

Time منذ ساعة
Views 1863
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بالفيديو..إنهيار ممرضة إيرانية: " أكثر من 100 مصاب بكورونا ماتوا أمامي "

طهران (صدى):
وثقت ممرضة إيرانية مقطع فيديو، ظهرت خلاله وهي تبكي وتدعو مواطنيها لعدم الخروج من المنزل، في محاولة للسيطرة على أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، الذي أنهى حياة مئات الإيرانيين حتى الآن.

وقالت الممرضة: " منذ الصباح حتى الآن أكثر من 100 حالة من المصابين بفيروس كورونا ماتت أمامي، من فضلكم لا تخرجوا من بيوتكم " .

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلن أمس الاثنين، أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 237 والمصابين إلى 7161، وسط توقعات بأن الأعداد أكثر من ذلك بكثير، لكن السلطات الإيرانية لا زالت تتكتم.

وفقدت إيران السيطرة على فيروس كورونا الذي أزهق أرواح عدد كبير من المواطنين والأطباء و عدد من مسؤولين كبار بالدولة، في ظل استهتار النظام الإيراني بحياة الشعب وعدم اتخاذ أية إجراءات لحمايتهم من خطر الفيروس الفتاك.

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أحدث التعليقات

ابو ناصر
هذي ينطبق عليها (اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم)
ابو ناصر
ههههههههه
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
خير ان شاء الله
511
بسم الله...بدون كلاسنكوف تقضي على العدو بالفجعه لا شافها..

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