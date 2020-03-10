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محلل بشؤون الطاقة: السعوديون أطلقوا قنبلتهم النووية في المعركة النفطية مع روسيا

Time منذ 5 ساعات
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محلل بشؤون الطاقة: السعوديون أطلقوا قنبلتهم النووية في المعركة النفطية مع روسيا

الرياض (صدى):
على خلفية المعركة النفطية الحالية بين المملكة وروسيا، أكد جون كيلدف، المحلل الخاص بشؤون الطاقة، أن اليد العليا للسعودية في هذه المعركة.

وقال " كيلدف " : " تكلفة الإنتاج لدى السعوديين هي الأقل وتصل لرقم فردي، السعوديون علموا ما يستطيعون فعله خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، لفعل وتحقيق هدفهم الذي نشاهده الآن وهو تحطيم الأسعار، وقاموا بإعطاء خصومات كبيرة للشهر القادم لمن يريد شراء نفطهم، بأرقام غير مسبوقة للضغط على روسيا " .

وكانت المملكة وهي أكبر مصدر في العالم للنفط، قد خفضت الأسعار، ما أدى لإشعال معركة حصص السوق بين كبار المنتجين.

وأكدت مصادر أن المملكة بصدد زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يومياً في شهر أبريل المقبل، وذلك بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين أوبك وروسيا، وقد يكون أقرب إلى 11 مليون برميل يوميا.

يذكر أن اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا، انتهى بعد أن رفضت موسكو تأييد تعميق تخفيضات النفط للتأقلم مع تفشي فيروس كورونا لترد " أوبك " على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ايش المشهد ذا
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ايش المشهد ذا
ابو ناصر
سلامات
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
طيب
ابو ناصر
الله يهدي

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