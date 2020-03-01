الاتفاق يحتج على موعد مباراته أمام الشباب ويهاجم لجنة المسابقات

نواف السالم (صدى):

احتج نادي الاتفاق على موعد مباراته أمام الشباب، حيث شن هجوما حادا علي لجنة المسابقات.

إشارة إلي القرار الذي أصدرته لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين بتقديم مباراة فريقنا الكروي أمام نظيره الشباب في الجولة ال22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليوم واحد عن موعدها المقرر في جدول الترتيب.

وأكد مجلس إدارة نادي الاتفاق في بيان له على القرار الصادر من اللجنة إن كان يكشف عن شئ فإنما يكشف مستوى التناقض الذي وصلت إليه اللجنة في عملها من جهة وفي سوء التعامل مع إدارات الأندية من جهة أخرى وما بلغته من عدم الأخذ بالاعتبار مصالح الفرق من الناحيتين الإدارية والفنية من جهة ثالثة.

ما يؤسفنا في قرار اللجنة المشار إليه أعلاه هو تجاوزها على كل الاعتبارات الإدارية وأدبيات التعامل مع الكيانات فهي إلي جانب مخالفتها للتعميم الصادر عنها في 30 ديسمبر الماضي والذي حددت فيه إقامة الجولة ال22 في ثلاثة أيام خلال الفترة من 12 وحتى 14 مارس لم تأخذ رأي مجلس إدارة نادي الاتفاق أو حتى إشعاره قبل إصدار قرارها بتحديد مباراة الاتفاق يوم 11 مارس في تصرف لا يعبر عن أدنى درجات التعامل المفترض، فضلا عن تغييبها لمبدأ تكافؤ الفرص في أيام الراحة بيننا وبين شقيقنا نادي الشباب وهو الأمر الذي سينعكس فنيا على تحضيرات الفريق للمباراة.