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أعراض خشونة الركبة وطرق الوقاية منها

عالم المرأة
Time منذ يوم
Views 2608
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أعراض خشونة الركبة وطرق الوقاية منها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء أعراض الإصابة بخشونة الركبة،حيث أنها تحدث نتيجة العادات الخاطئة وعدم المتابعة الدورية مع الطبيب، أعراض الإصابة بخشونة الركبة

ومن هذه الأعراض صعوبة وألم خلال النزول أو صعود الدرج، وصعوبة المشي، والنهوض والجلوس، و ألم المفاصل، العرج خلال السير، بسب عدم استواء الركبتين.

ويجب أن يتبع الإنسان نظاما غذائيا صحيا يعمل على إنقاص وزنه، والحفاظ على جسد سليم، فالسمنة تعتبر من العوامل التي تؤدي إلى خشونة الركبة، حيث تسفر عن ضغط على الأجزاء الحاملة للجسد خاصة الركبتين، مما يصيبهما بالخشونة.

وتصيب خشونة الركبة كبار السن، لذلك يجب أن يتناولوا نظاما غذائيا صحيا يقيهم من هذا الداء، ويعتمدون فيه على تناول الأحماض الدهنية، منها "أوميجا -3"، والأسماك الدهنية مثل "السلمون والماكريل والتونة والسردين والرنجة".

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🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الموت كأس وكلنا شاربينه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خلوه يخرج من القرطاس الأحمر وعليكم به مو علشان المرض لأن المرض مكتوب بس ليش يروح وهم ممنوعين من الروحه هناك
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
دآنـــــــہہ
هههههههههه 😂💕
سعد بُلع
نصيحة لمن يريد شراء البورش .. احفظ مالك ولا تشتري البورش .. سيارة مشاكلها الفنية لا تتوقف. واستنزاف لأموالك وقطع غيار وصيانة نار . ووكيلها بالسعودية جشع ..