أعراض خشونة الركبة وطرق الوقاية منها

متابعة- أميرة خالد (صدى):

كشف أطباء أعراض الإصابة بخشونة الركبة،حيث أنها تحدث نتيجة العادات الخاطئة وعدم المتابعة الدورية مع الطبيب، أعراض الإصابة بخشونة الركبة

ومن هذه الأعراض صعوبة وألم خلال النزول أو صعود الدرج، وصعوبة المشي، والنهوض والجلوس، و ألم المفاصل، العرج خلال السير، بسب عدم استواء الركبتين.

ويجب أن يتبع الإنسان نظاما غذائيا صحيا يعمل على إنقاص وزنه، والحفاظ على جسد سليم، فالسمنة تعتبر من العوامل التي تؤدي إلى خشونة الركبة، حيث تسفر عن ضغط على الأجزاء الحاملة للجسد خاصة الركبتين، مما يصيبهما بالخشونة.

وتصيب خشونة الركبة كبار السن، لذلك يجب أن يتناولوا نظاما غذائيا صحيا يقيهم من هذا الداء، ويعتمدون فيه على تناول الأحماض الدهنية، منها "أوميجا -3"، والأسماك الدهنية مثل "السلمون والماكريل والتونة والسردين والرنجة".