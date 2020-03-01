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منظمة الصحة العالمية تحذر من نشاطات احتيال إجرامي تستغل انتشار حالات كورونا

عربية ودولية
Time منذ ساعتين
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منظمة الصحة العالمية تحذر من نشاطات احتيال إجرامي تستغل انتشار حالات كورونا

واشنطن (صدى):
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عناصرَ إجرامية قد شرعت في نشاطات تستفيد فيها من انتشار حالات فيروس كورونا، وذلك بهدف سرقة الأموال أو قرصنة المعلومات الحساسة.

وتتضمن أمثلة السلوك المشبوه لهذه العناصر، الادعاء من خلال الاتصال بأنهم موظفين تابعين لمنظمة الصحة العالمية، وطلب معلومات تسجيل الدخول، وإرسال مرفقات البريد الإلكتروني دون إذن، وتوجيه الأشخاص إلى موقع على الإنترنت لا علاقة له بموقع المنظمة الرسمي، أو طلب التبرعات المباشرة لخطط الاستجابة لحالات الطوارئ أو نداءات التمويل.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية بوضوح على أنها لا تقوم بأي من هذه الإجراءات على الإطلاق، محذرةً من أن عمليات الاحتيال يمكن أن تأتي في شكل رسائل بريد إلكتروني ومواقع إنترنت، أو مكالمات هاتفية أو رسائل نصية، وحتى رسائل الفاكس.

وتُعرف رسائل البريد الإلكتروني الضارة التي يرسلها المحتالون باسم "رسائل التصيد الاحتيالي" التي قد تبدو وكأنها مرسلة من منظمة الصحة العالمية.

وتطلب هذه الرسائل من المتلقين تقديم معلومات حساسة، مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور، وتدعوهم إلى النقر على روابط مشبوهة، وفتح المرفقات الضارة.

ويساعد اتباع هذه التعليمات المشبوهة المحتالين على تثبيتهم البرامج التي يمكنها منحهم حق الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر أو إتلافها.

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أحدث التعليقات

ابو الطوارى
اعرف الطريقه هذي من يومني بطن امي بشهر 9اخذتها دوره قبل لاطلع للحياة
عبدالكريم
ليش نضحك علي انفسنا لو هي تعرف انها راح تحاسب علي هذا ماقامت به الزمن اليوم زمن هاذي ومن هو علي شاكلتها اما غالبية الشعب اللذين ينكرون مثل هذه الامور الدخيلة علي ديننا وقيمنا واعاداتنا واخلاقنا فليس لهم الا قول حسبني الله ونعم اوكيل .
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
حموضة المعده لعبت في الناس مو بس الحامل أكثر الحوامل إلى تجيهن حموضه بعد الولاده تروح. المصيبه في إلى مزمنه وحتى بعض الرجال عندهم
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يا ويلكم من الله كيف تحطون صورة الرمان وتقولون فوكه شتويه وبعدين ليش مركزين على الحوامل ترون الفائدة عامه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب تشفي كل مريض