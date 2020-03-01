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تأثير «كورونا» على قطاع الطيران

عربية ودولية
Time منذ ساعتين
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تأثير «كورونا» على قطاع الطيران

وكالات (صدى):
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أن تقييمه المبدئي لتأثير تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يُظهر انخفاضا محتملا بنسبة 13٪ لطلب الركاب في شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال الاتحاد في بيان إنه بالنظر إلى أن نمو شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كان متوقعا أن تصل نسبته 4.8٪، إلا أن التأثير سيكون انكماشا للعام بأكمله بنسبة 8.2٪ مقارنة بمستويات الطلب في عام 2019.

وأضاف أن هذا التقييم سيترجم إلى خسارة إيرادات بقيمة 27.8 مليار دولار في عام 2020 لشركات النقل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يتحمل الجزء الأكبر منها شركات طيران مسجلة في الصين، مع خسارة 12.8 مليار دولار في السوق المحلية الصينية وحدها.

وتابع أنه من المتوقع أن تتحمل شركات النقل خارج آسيا والمحيط الهادئ خسارة إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار، على افتراض أن فقدان الطلب يقتصر على الأسواق المرتبطة بالصين؛ مما سيؤدي ذلك إلى تراجع إجمالي الإيرادات العالمية بقيمة 29.3 مليار دولار.

واستكمل الاتحاد أن ذلك يمثل انخفاضا بنسبة 4.7٪ في الطلب العالمي مقارنة مع نمو كانت قد توقعته المنظمة في كانون الأول / ديسمبر الماضي بنسبة 4.1%، وبالتالي ستؤدي هذه الخسارة إلى القضاء على النمو المتوقع هذا العام، مما يؤدي إلى انكماش عالمي بنسبة 0.6٪ في الطلب العالمي على الطيران لعام 2020.

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أحدث التعليقات

ابو الطوارى
اعرف الطريقه هذي من يومني بطن امي بشهر 9اخذتها دوره قبل لاطلع للحياة
عبدالكريم
ليش نضحك علي انفسنا لو هي تعرف انها راح تحاسب علي هذا ماقامت به الزمن اليوم زمن هاذي ومن هو علي شاكلتها اما غالبية الشعب اللذين ينكرون مثل هذه الامور الدخيلة علي ديننا وقيمنا واعاداتنا واخلاقنا فليس لهم الا قول حسبني الله ونعم اوكيل .
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
حموضة المعده لعبت في الناس مو بس الحامل أكثر الحوامل إلى تجيهن حموضه بعد الولاده تروح. المصيبه في إلى مزمنه وحتى بعض الرجال عندهم
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يا ويلكم من الله كيف تحطون صورة الرمان وتقولون فوكه شتويه وبعدين ليش مركزين على الحوامل ترون الفائدة عامه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب تشفي كل مريض