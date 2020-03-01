تأثير «كورونا» على قطاع الطيران

وكالات (صدى):

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أن تقييمه المبدئي لتأثير تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يُظهر انخفاضا محتملا بنسبة 13٪ لطلب الركاب في شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال الاتحاد في بيان إنه بالنظر إلى أن نمو شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كان متوقعا أن تصل نسبته 4.8٪، إلا أن التأثير سيكون انكماشا للعام بأكمله بنسبة 8.2٪ مقارنة بمستويات الطلب في عام 2019.

وأضاف أن هذا التقييم سيترجم إلى خسارة إيرادات بقيمة 27.8 مليار دولار في عام 2020 لشركات النقل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يتحمل الجزء الأكبر منها شركات طيران مسجلة في الصين، مع خسارة 12.8 مليار دولار في السوق المحلية الصينية وحدها.

وتابع أنه من المتوقع أن تتحمل شركات النقل خارج آسيا والمحيط الهادئ خسارة إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار، على افتراض أن فقدان الطلب يقتصر على الأسواق المرتبطة بالصين؛ مما سيؤدي ذلك إلى تراجع إجمالي الإيرادات العالمية بقيمة 29.3 مليار دولار.

واستكمل الاتحاد أن ذلك يمثل انخفاضا بنسبة 4.7٪ في الطلب العالمي مقارنة مع نمو كانت قد توقعته المنظمة في كانون الأول / ديسمبر الماضي بنسبة 4.1%، وبالتالي ستؤدي هذه الخسارة إلى القضاء على النمو المتوقع هذا العام، مما يؤدي إلى انكماش عالمي بنسبة 0.6٪ في الطلب العالمي على الطيران لعام 2020.