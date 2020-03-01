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زوجته فازت عليه في البلوت وعصب

فيديوهات متنوعة
Time منذ 3 ساعات
Views 2002
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أحدث التعليقات

ابو الطوارى
اعرف الطريقه هذي من يومني بطن امي بشهر 9اخذتها دوره قبل لاطلع للحياة
عبدالكريم
ليش نضحك علي انفسنا لو هي تعرف انها راح تحاسب علي هذا ماقامت به الزمن اليوم زمن هاذي ومن هو علي شاكلتها اما غالبية الشعب اللذين ينكرون مثل هذه الامور الدخيلة علي ديننا وقيمنا واعاداتنا واخلاقنا فليس لهم الا قول حسبني الله ونعم اوكيل .
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
حموضة المعده لعبت في الناس مو بس الحامل أكثر الحوامل إلى تجيهن حموضه بعد الولاده تروح. المصيبه في إلى مزمنه وحتى بعض الرجال عندهم
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يا ويلكم من الله كيف تحطون صورة الرمان وتقولون فوكه شتويه وبعدين ليش مركزين على الحوامل ترون الفائدة عامه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب تشفي كل مريض