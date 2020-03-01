شركة طيران تمنح موظفيها إجازات مدفوعة الأجر لإسعادهم

أبوظبي (صدى):

منحت مجموعة الإمارات موظفيها إجازات مدفوعة الأجر عبر بريد الكتروني وصل لهم لتشجيعهم وإسعادهم، وتأتي هذه الخطوة بعدما شهدت مجموعة الإمارات في دبي تباطؤا ملحوظا في حجم نشاطها نتيجة تفشي " كورونا " .

وأوضحت الرسالة الموجهة للعاملين أن الفيروس يشكل تحديا في الوقت الحالي وأن الشركة تتعامل مع تبعاته، لافتة إلي أنها ترى تباطؤا ملحوظا وحاجة للمرونة في أسلوب العمل.

ودعت الرسالة العاملين الذين لديهم رصيد كبير من العطلات السنوية النظر في الحصول على عطلة مدفوعة الأجر، موضحة أن الشركة تعرض عطلات غير مدفوعة الأجر على الموظفين في مواقع غير تشغيلية وقد تمنحها أيضا للموظفين في مواقع تشغيلية.

ويأتي ذلك كإجراء ناتج عن ضعف الطلب على الرحلات الجوية بعد تفشي فيروس كورونا خاصةً وبعد إيقاف أكثر من 20 دولة لزيارة السعودية والتي تعد أكبر الأسواق على مستوى الشرق الأوسط لطيران الإمارات.