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شركة طيران تمنح موظفيها إجازات مدفوعة الأجر لإسعادهم

مال واعمال
Time منذ يوم
Views 2634
شركة طيران تمنح موظفيها إجازات مدفوعة الأجر لإسعادهم

أبوظبي (صدى):
منحت مجموعة الإمارات موظفيها إجازات مدفوعة الأجر عبر بريد الكتروني وصل لهم لتشجيعهم وإسعادهم، وتأتي هذه الخطوة بعدما شهدت مجموعة الإمارات في دبي تباطؤا ملحوظا في حجم نشاطها نتيجة تفشي " كورونا " .

وأوضحت الرسالة الموجهة للعاملين أن الفيروس يشكل تحديا في الوقت الحالي وأن الشركة تتعامل مع تبعاته، لافتة إلي أنها ترى تباطؤا ملحوظا وحاجة للمرونة في أسلوب العمل.

ودعت الرسالة العاملين الذين لديهم رصيد كبير من العطلات السنوية النظر في الحصول على عطلة مدفوعة الأجر، موضحة أن الشركة تعرض عطلات غير مدفوعة الأجر على الموظفين في مواقع غير تشغيلية وقد تمنحها أيضا للموظفين في مواقع تشغيلية.

ويأتي ذلك  كإجراء ناتج عن ضعف الطلب على الرحلات الجوية بعد تفشي فيروس كورونا خاصةً وبعد إيقاف أكثر من 20 دولة لزيارة السعودية والتي تعد أكبر الأسواق على مستوى الشرق الأوسط لطيران الإمارات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا تزال القضيه غامضه .. ثم اين ذهبت البنت ؟
ساري
ماهذا الهراء والهرطقة
ابو عمار
طيب لا جديد
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هبال😊😂
الى وزير الصحة
لا اعتقد انه وصل الرياض مصادفه اين الفحص الاولي بالمنافذ اين الصحة عن تغطية المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية اينك ياوزير الصحة من ان ظهر هذا الوباء بالصين ماهي الاحتياطات التي اتخذتها الصحة وماهي الاعدادات بالمنافذ؟؟؟