ابتكار علاج يشفي من مرض السكري خلال أسبوعين

واشنطن (صدى):

يُعاني الكثيرون من مرض السكري الذي ينتج عن عوز هرمون الأنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين، أو كلا الأمرين، كما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة المبكرة.

وابتكر علماء كلية الطب بجامعة جورج واشنطن، علاجًا جديدًا لهذا المرض باستخدام الخلايا الجذعية البشرية المتعددة القدرات، والتي أظهرت نجاحها بعد شفاء فئران التجارب خلال أسبوعين فقط.

وقال جيفري ميلمان، رئيس الفريق العلمي إن الفئران " كانت تعاني من مرض السكري الشديد، حيث كان مستوى السكر في دمها أعلى من 500 مليغرام في الدتسيلتر- هذا المستوى يقتل الإنسان. ولكن بعد إدخال الخلايا الجذعية المحولة إلى جسم الفئران تعافت من المرض في غضون اسبوعين فقط، وأصبح مستوى السكر في دمها طبيعيا " .

وأكد أن استخدام هذا العلاج فورا في علاج الأشخاص المصابين بمرض السكري لا يزال مبكرا، حيث يجب أولا اختبارها على حيوانات ثدية كبيرة خلال فترة طويلة، للتأكد من نتائجها، وبعد ذلك تختبر على أشخاص متطوعين.