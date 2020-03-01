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ابتكار علاج يشفي من مرض السكري خلال أسبوعين

عالم المرأة
Time منذ يوم
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ابتكار علاج يشفي من مرض السكري خلال أسبوعين

واشنطن (صدى):
يُعاني الكثيرون من مرض السكري الذي ينتج عن عوز هرمون الأنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين، أو كلا الأمرين، كما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة المبكرة.

وابتكر علماء كلية الطب بجامعة جورج واشنطن، علاجًا جديدًا لهذا المرض باستخدام الخلايا الجذعية البشرية المتعددة القدرات، والتي أظهرت نجاحها بعد شفاء فئران التجارب خلال أسبوعين فقط.

وقال جيفري ميلمان، رئيس الفريق العلمي إن الفئران " كانت تعاني من مرض السكري الشديد، حيث كان مستوى السكر في دمها أعلى من 500 مليغرام في الدتسيلتر- هذا المستوى يقتل الإنسان. ولكن بعد إدخال الخلايا الجذعية المحولة إلى جسم الفئران تعافت من المرض في غضون اسبوعين فقط، وأصبح مستوى السكر في دمها طبيعيا " .

وأكد أن استخدام هذا العلاج فورا في علاج الأشخاص المصابين بمرض السكري لا يزال مبكرا، حيث يجب أولا اختبارها على حيوانات ثدية كبيرة خلال فترة طويلة، للتأكد من نتائجها، وبعد ذلك تختبر على أشخاص متطوعين.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الموت كأس وكلنا شاربينه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خلوه يخرج من القرطاس الأحمر وعليكم به مو علشان المرض لأن المرض مكتوب بس ليش يروح وهم ممنوعين من الروحه هناك
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
دآنـــــــہہ
هههههههههه 😂💕
سعد بُلع
نصيحة لمن يريد شراء البورش .. احفظ مالك ولا تشتري البورش .. سيارة مشاكلها الفنية لا تتوقف. واستنزاف لأموالك وقطع غيار وصيانة نار . ووكيلها بالسعودية جشع ..