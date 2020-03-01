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تراجع حاد في أسواق المال الخليجية تحت تهديد «كورونا»

مال واعمال
Time منذ يوم
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تراجع حاد في أسواق المال الخليجية تحت تهديد «كورونا»

علي القحطاني (صدى):
تسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، في تراجع الاقتصاد الصيني وكذلك أصبح يُهدد الاقتصاد العالمي مع تزايد عدد الدول التي أعلنت عن وجود إصابات بها.

ومع ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس في بعض دول مجلس التعاون الخليجي كالكويت والإمارات والبحرين، تراجعت بورصات تلك الدول بشكل حاد.

وشهدت بورصات دول الخليج، اليوم الأحد، تراجعًا حادًا فيما تراجعت أيضًا أسعار النفط، إذ سجل المؤشر الرئيسي في دبي 4.8 بالمائة، في أكبر انخفاض منذ أغسطس 2015، كما هبط المؤشر الكويتي نحو 11 بالمائة، لتقرر البورصة تعليق التداولات لبقية اليوم.

كما ترجعت مؤشرات الأسهم في أبوظبي بنسبة 3.8 بالمائة، بينما انخفضت سوق المال بالمملكة بـ 3.1 بالمائة.

يذكر أن الكويت سجّلت 46 حالة مصابة بالفيروس، و47 في البحرين، و21 في الإمارات، وست إصابات في عمان.

ولم تسجل المملكة، أي حالات إصابة بالفيروس، فيما تم تعليق تأشيرة العمرة ومنع مواطني عدة دول من حاملي التأشيرات السياحية من الدخول.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا تزال القضيه غامضه .. ثم اين ذهبت البنت ؟
ساري
ماهذا الهراء والهرطقة
ابو عمار
طيب لا جديد
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هبال😊😂
الى وزير الصحة
لا اعتقد انه وصل الرياض مصادفه اين الفحص الاولي بالمنافذ اين الصحة عن تغطية المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية اينك ياوزير الصحة من ان ظهر هذا الوباء بالصين ماهي الاحتياطات التي اتخذتها الصحة وماهي الاعدادات بالمنافذ؟؟؟