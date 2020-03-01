طرق بسيطة لمنع زوجك من الزواج بأخرى

أميرة خالد (صدى):

تفكر معظم النساء في طرق لمنع زوجها من الزواج بأخرى، حيث أن زواج الزوج بأخرى ليس أمرا هينا على المرأة، لأنه إحساس قاتل أشبه بإصابة المرأة بسهام مشتعلة بلهيب من النيران.

ويعد رواج الرجل بأخرى إحساس مرير يجعلها في صدمة شديدة، حيث يصل الأمر إلى تدهور حالتها الصحية والنفسية، وبخاصة إذا كانت زوجة وفية ومخلصة لزوجها ومحبة له.

ونستعرض عدة نصائح لمنع زوجك من الزواج بأخرى ومنها أن تكون الملاذ الآمن لزوجها الذي يهرع إليه هربا من الجميع من أجل الشعور بالحنان والأمان، إستيعاب الزوج والإنصات له، إحترام الزوج وتقديره وتقدير تضحياته.الإهتمام بنفسها وبمظهرها جيدا وأن تكون أنيقة دائما داخل المنزل وخارجه،

ويجب على المرأة التفكير في الزوج جيدا والإهتمام به، وبأدق تفاصيل يومه لأن الزوج يحب أن يكون محور زوجته والأساس في كل شيء، يجب أن تكون واثقة في نفسها وفي زوجها وأن تمدحه بصفاته الطيبة، وأن تجعله في مكانة عالية.

وعلى الزوجة أن تهتم بإلقاء الكلمات المعسولة على مسامع زوجها وأن تتغزل فيه، فقد تستغل المرأة اللعوب إفتقار الزوج لأي أمر من تلك الأمور لتبدأ في التلاعب بمشاعره مستغلة نقاط الضعف التي تظهر عليها والتخطيط له والإيقاع به حتى يقع في المصيدة.