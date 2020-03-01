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طرق بسيطة لمنع زوجك من الزواج بأخرى

عالم المرأة
Time منذ يوم
Views 2894
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طرق بسيطة لمنع زوجك من الزواج بأخرى

أميرة خالد (صدى):
تفكر معظم النساء في طرق لمنع زوجها من الزواج بأخرى، حيث أن زواج الزوج بأخرى ليس أمرا هينا على المرأة، لأنه إحساس قاتل أشبه بإصابة المرأة بسهام مشتعلة بلهيب من النيران.

ويعد رواج الرجل بأخرى إحساس مرير يجعلها في صدمة شديدة، حيث يصل الأمر إلى تدهور حالتها الصحية والنفسية، وبخاصة إذا كانت زوجة وفية ومخلصة لزوجها ومحبة له.

ونستعرض عدة نصائح لمنع زوجك من الزواج بأخرى ومنها أن تكون الملاذ الآمن لزوجها الذي يهرع إليه هربا من الجميع من أجل الشعور بالحنان والأمان، إستيعاب الزوج والإنصات له، إحترام الزوج وتقديره وتقدير تضحياته.الإهتمام بنفسها وبمظهرها جيدا وأن تكون أنيقة دائما داخل المنزل وخارجه،

ويجب على المرأة التفكير في الزوج جيدا والإهتمام به، وبأدق تفاصيل يومه لأن الزوج يحب أن يكون محور زوجته والأساس في كل شيء، يجب أن تكون واثقة في نفسها وفي زوجها وأن تمدحه بصفاته الطيبة، وأن تجعله في مكانة عالية.

وعلى الزوجة أن تهتم بإلقاء الكلمات المعسولة على مسامع زوجها وأن تتغزل فيه، فقد تستغل المرأة اللعوب إفتقار الزوج لأي أمر من تلك الأمور لتبدأ في التلاعب بمشاعره مستغلة نقاط الضعف التي تظهر عليها والتخطيط له والإيقاع به حتى يقع في المصيدة.

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🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الموت كأس وكلنا شاربينه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خلوه يخرج من القرطاس الأحمر وعليكم به مو علشان المرض لأن المرض مكتوب بس ليش يروح وهم ممنوعين من الروحه هناك
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
دآنـــــــہہ
هههههههههه 😂💕
سعد بُلع
نصيحة لمن يريد شراء البورش .. احفظ مالك ولا تشتري البورش .. سيارة مشاكلها الفنية لا تتوقف. واستنزاف لأموالك وقطع غيار وصيانة نار . ووكيلها بالسعودية جشع ..