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بلومبرغ: خالد الفالح يجذب الاستثمارات

مال واعمال
Time منذ يوم
Views 2262
بلومبرغ: خالد الفالح يجذب الاستثمارات

عادل الحربي (صدى):
ذكرت وكالة بلومبرغ أن مهارات وزير الاستثمار خالد الفالح ومعارفه وروابطه هي ما تحتاجه المملكة حيث تسعى لتصبح شريكًا مرحبًا به للأعمال التجارية الأجنبية.

وأضافت الوكالة أن وسط الأحداث الدرامية التي تعيشها الأسواق المالية العالمية هناك تطور مثير للاهتمام في المملكة يستدعي الملاحظة والاهتمام.

وتابعت: أصبح الفالح مسؤولًا عن وزارة ذات مهمة ثقيلة، وهي أن تصبح المملكة في المكانة التي تبغيها تحت رؤية 2030 بأن تكون جاذبة للاستثمارات والشركات الأجنبية، واختياره تحديدًا بعد تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو.

واستكملت : كان بإمكان الملك سلمان اختيار أي شخص لإدارة وزارة الاستثمار، ولكن من الواضح أن اختيار الفالح خصوصًا يرسل رسالة مفادها أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يتوقع حدوث تغيير.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا تزال القضيه غامضه .. ثم اين ذهبت البنت ؟
ساري
ماهذا الهراء والهرطقة
ابو عمار
طيب لا جديد
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هبال😊😂
الى وزير الصحة
لا اعتقد انه وصل الرياض مصادفه اين الفحص الاولي بالمنافذ اين الصحة عن تغطية المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية اينك ياوزير الصحة من ان ظهر هذا الوباء بالصين ماهي الاحتياطات التي اتخذتها الصحة وماهي الاعدادات بالمنافذ؟؟؟