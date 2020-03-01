بلومبرغ: خالد الفالح يجذب الاستثمارات

عادل الحربي (صدى):

ذكرت وكالة بلومبرغ أن مهارات وزير الاستثمار خالد الفالح ومعارفه وروابطه هي ما تحتاجه المملكة حيث تسعى لتصبح شريكًا مرحبًا به للأعمال التجارية الأجنبية.

وأضافت الوكالة أن وسط الأحداث الدرامية التي تعيشها الأسواق المالية العالمية هناك تطور مثير للاهتمام في المملكة يستدعي الملاحظة والاهتمام.

وتابعت: أصبح الفالح مسؤولًا عن وزارة ذات مهمة ثقيلة، وهي أن تصبح المملكة في المكانة التي تبغيها تحت رؤية 2030 بأن تكون جاذبة للاستثمارات والشركات الأجنبية، واختياره تحديدًا بعد تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو.

واستكملت : كان بإمكان الملك سلمان اختيار أي شخص لإدارة وزارة الاستثمار، ولكن من الواضح أن اختيار الفالح خصوصًا يرسل رسالة مفادها أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يتوقع حدوث تغيير.