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مؤسسة النقد تصدر ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين

مال واعمال
Time منذ يوم
Views 1902
مؤسسة النقد تصدر ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، صدورَ ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين لتحل محل اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين.

وقالت «ساما» في بيان لها، إن قطاع التأمين يُعَّد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، لكونه قطاعاً داعماً للنمو الاقتصادي، وباعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها، مشيرةً إلى أنه تحقيقاً لهذه الأهداف؛ عملت المؤسسة على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين؛ بإصدارها ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين وتعليمات إنشاء الإدارة الإكتوارية في شركة التأمين وإعادة التأمين.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن الإكتواري يُعَّد ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، حيث يؤدي دورًا مهماً في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية، مبينةً أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين إلى دعم نمو المهنة الإكتوارية لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين. كما تتطلع المؤسسة من خلال هذا التحديث إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الإكتواريين؛ مما ينعكس إيجاباً على صناعة التأمين في المملكة، ليصبح قادراً على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة للإكتواريين السعوديين. علماً أن المؤسسة قد عرضت في وقت سابق هذه الضوابط على المختصين والمُهتمين بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات وأخذ المناسب منها بالاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط. علماً أنه يمكن الاطلاع على ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرياط التالي اضغط هنـــــــــــــا  .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا تزال القضيه غامضه .. ثم اين ذهبت البنت ؟
ساري
ماهذا الهراء والهرطقة
ابو عمار
طيب لا جديد
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هبال😊😂
الى وزير الصحة
لا اعتقد انه وصل الرياض مصادفه اين الفحص الاولي بالمنافذ اين الصحة عن تغطية المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية اينك ياوزير الصحة من ان ظهر هذا الوباء بالصين ماهي الاحتياطات التي اتخذتها الصحة وماهي الاعدادات بالمنافذ؟؟؟