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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

مال واعمال
Time منذ يوم
Views 1837
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 283.24 نقطة ليقفل عند مستوى 7345.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 190 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 4 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 190 على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسيج، وبتروكيم، وسوليدرتي تكافل، وفيبو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة سابتكو، وسيسكو، ووفرة، وميدغلف للتأمين، وكيمانول فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.50% و 9.99%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو، والراجحي، ودار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك، وجبل عمر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 255.20 نقطة ليقفل عند مستوى 7291.51 نقطة، وبتداولات تجاوزت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 640 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا تزال القضيه غامضه .. ثم اين ذهبت البنت ؟
ساري
ماهذا الهراء والهرطقة
ابو عمار
طيب لا جديد
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هبال😊😂
الى وزير الصحة
لا اعتقد انه وصل الرياض مصادفه اين الفحص الاولي بالمنافذ اين الصحة عن تغطية المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية اينك ياوزير الصحة من ان ظهر هذا الوباء بالصين ماهي الاحتياطات التي اتخذتها الصحة وماهي الاعدادات بالمنافذ؟؟؟