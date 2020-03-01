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خطوات إجراء مكالماتك على جهاز كمبيوتر

مال واعمال
Time منذ يوم
Views 1897
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خطوات إجراء مكالماتك على جهاز كمبيوتر

وكالات (صدى):
يمكنك إجراء وتلقي المكالمات الهاتفية مباشرة على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 10 ، فقد تضطر إلى التقاط هاتفك للرد أو الرفض أثناء عملك على اللابتوب بفضل تطبيق مايكروسوفت Your Phone.

أتيحت خدمة إجراء وتلقي المكالمات الهاتفية مباشرة على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 10، على جميع الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

ويمكن إجراء المكالمات الهاتفية على Windows 10، عن طريق تطبيق Your phone لإجراء وتلقي المكالمات ومزامنة المكالمات بين اللابتوب والهاتف وكذلك مزامنة الصور والإشعارات الواردة والرسائل النصية.

ويجب لاستخدام التطبيق أن يكون هاتف الأندرويد يعمل بالإصدار 7.0 أو أي إصدار أحدث، وأن يدعم الحاسوب الاتصال عبر البلوتوث Bluetooth، وتشغيل الجهازين على نفس شبكة شبكة الواي فاي.

وتظهر رسالة على الهاتف بمجرد إنشاء الرابط بين الهاتف والكمبيوتر، يتم الضغط عليها بـ Allow، حتى يظهر الهاتف على جهاز الكمبيوتر، ثم ستظهر أيقونة المكالمات أسفل

ويتم عمل اقتران الهاتف والكمبيوتر عبر البلوتوث، بتفعيله على الهاتف والنقر على خيار إقران جهاز جديد Pair new device.

ويتم التفعيل على جهاز الكمبيوتر بالضغط على شعار ويندوز، وكتابة Bluetooth، وفي الصفحة الخاصة لإعدادات البلوتوث يتم الضغط على خيار Add Bluetooth or other device.

ويظهر رقم تعريف على كل من الهاتف وجهاز الكمبيوتر، بعدها انقر على Connect في كلا الجهازين، ثم افتح قسم الاتصال في تطبيق Your Phone على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويرسل التطبيق إشعارين عندما تطلب الوصول إلى سجل المكالمات، ثم اضغط على OK على هذين الإشعارين، ويبدأ الاتصال، بحسب موقع تيك تايمز.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا تزال القضيه غامضه .. ثم اين ذهبت البنت ؟
ساري
ماهذا الهراء والهرطقة
ابو عمار
طيب لا جديد
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هبال😊😂
الى وزير الصحة
لا اعتقد انه وصل الرياض مصادفه اين الفحص الاولي بالمنافذ اين الصحة عن تغطية المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية اينك ياوزير الصحة من ان ظهر هذا الوباء بالصين ماهي الاحتياطات التي اتخذتها الصحة وماهي الاعدادات بالمنافذ؟؟؟