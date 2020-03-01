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ساعة ذكية لاستشعار الغازات السامة وتنبيه العاملين بالمملكة

مال واعمال
Time منذ يوم
Views 1930
ساعة ذكية لاستشعار الغازات السامة وتنبيه العاملين بالمملكة

الرياض (صدى):
سجلت "حاضنة طاقة الابتكار" في الشركة السعودية للكهرباء مشروع "SpotGuard" ضمن مشاريع طلبات براءات اختراع، وهو عبارة عن ساعة ذكية تعمل على استشعار الغازات السامة، وتنبيه العاملين، من خلال قياس أنواع عدة من الغازات، إضافة إلى قياس درجة الحرارة ونبضات القلب ومستوى الإرهاق الجسدي، كما يحدد الموقع، ويسجل الصوت في حال وقوع حادث، من خلال صندوق أسود يسجل كل البيانات والتواصل مع جهة الانقاذ آلياً.

ومن ضمن المشروعات الابتكارية المحتضنة في حاضنة طاقة الابتكار مشروع DistriMod، وهو نظام آلي يعمل بتقنية الذكاء الصناعي، لتحليل بيانات شبكة التوزيع، والاستفادة منها في أنشطة التشغيل، الصيانة، الدراسات، والتخطيط، بيع الطاقة، وتعقب الفاقد (الفني والتجاري).

كما تحتضن الحاضنة مشروع Ex-Connect، وهو جهاز ذكي، لفصل وإعادة الخدمة للعميل عن بعد.

ومن ضمن المشاريع التي لا تزال تحت التقييم الفني في الحاضنة قبل تسجيلها، مشروع SEI وهو جهاز ذكي محمول وتطبيق، يعمل على تحميل البيانات الأساسية لمواد المستودع، والشروط التخزينية، والصور، ومعلومات عن موقع التخزين، ويتحقق من هذه المعلومات والشروط التخزينية، من درجة حرارة، ورطوبة، وانارة، عن طريق الحساسات الموجود في الجهاز ويطابق صورة المواد وموقع التخزين، واعداد التقارير اللازمة.

ويهدف مشروع SPS إلى حماية اللوحات الكهربائية (في المحطات الفرعية) من حوادث الصعق والإهمال، في إقفال اللوحة وتزويد الجهة المستفيدة ببيانات عن اللوحات، وحالتها، وكذلك توفير حماية من الحريق، إذ يمكّن الجهات المستفيدة من حماية ممتلكاتها، ومنع حدوث خسائر بشرية، ومالية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا تزال القضيه غامضه .. ثم اين ذهبت البنت ؟
ساري
ماهذا الهراء والهرطقة
ابو عمار
طيب لا جديد
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هبال😊😂
الى وزير الصحة
لا اعتقد انه وصل الرياض مصادفه اين الفحص الاولي بالمنافذ اين الصحة عن تغطية المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية اينك ياوزير الصحة من ان ظهر هذا الوباء بالصين ماهي الاحتياطات التي اتخذتها الصحة وماهي الاعدادات بالمنافذ؟؟؟