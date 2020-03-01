ماسك الطماطم والنشا للحصول على بشرة مشرقة وصافية

أميرة خالد (صدى):

تحلم كل فتاة بالحصول على بشرة صافية وناعمة بعيداً عن مشاكل البشرة المنتشرة بأنواعها الجافة والدهنية والعادية .

وينصح خبراء التجميل بالإعتماد على الوصفات الطبيعية لتأثيرها الفعال على البشرة وعدم وجود آثار جانبية فضلاً عن إنخفاض التكلفة بالمقارنة بالمواد الأخرى .

ويمكن لكي تطبيق ماسك الطماطم والنشا من خلال اتباع الخطوات التالية :

1-ضعي ملعقة من النشا على نصف ثمرة طماطم

2-اغسلي وجهك جيدًا وجففيه

3-افركي بشرتك بنصف ثمرة الطماطم مع النشا .

4-دلكي البشرة بالطماطم لمدة 3 دقائق ، واتركيه على وجهك لمدة 10 دقائق .

ويفضل غسيل الوجه بالماء الفاتر مع استخدام كريم مرطب والمواظبة على الماسك مرتين بالأسبوع للحصول على أفضل نتيجة .