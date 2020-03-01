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ماسك الطماطم والنشا للحصول على بشرة مشرقة وصافية

عالم المرأة
Time منذ يوم
Views 1699
Comment 1
ماسك الطماطم والنشا للحصول على بشرة مشرقة وصافية

أميرة خالد (صدى):
تحلم كل فتاة بالحصول على بشرة صافية وناعمة بعيداً عن مشاكل البشرة المنتشرة بأنواعها الجافة والدهنية والعادية .

وينصح خبراء التجميل بالإعتماد على الوصفات الطبيعية لتأثيرها الفعال على البشرة وعدم وجود آثار جانبية فضلاً عن إنخفاض التكلفة بالمقارنة بالمواد الأخرى .

ويمكن لكي تطبيق ماسك الطماطم والنشا من خلال اتباع الخطوات التالية :

1-ضعي ملعقة من النشا على نصف ثمرة طماطم

2-اغسلي وجهك جيدًا وجففيه

3-افركي بشرتك بنصف ثمرة الطماطم مع النشا .

4-دلكي البشرة بالطماطم لمدة 3 دقائق ، واتركيه على وجهك لمدة 10 دقائق .

ويفضل غسيل الوجه بالماء الفاتر مع استخدام كريم مرطب والمواظبة على الماسك مرتين بالأسبوع للحصول على أفضل نتيجة .

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الموت كأس وكلنا شاربينه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خلوه يخرج من القرطاس الأحمر وعليكم به مو علشان المرض لأن المرض مكتوب بس ليش يروح وهم ممنوعين من الروحه هناك
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
دآنـــــــہہ
هههههههههه 😂💕
سعد بُلع
نصيحة لمن يريد شراء البورش .. احفظ مالك ولا تشتري البورش .. سيارة مشاكلها الفنية لا تتوقف. واستنزاف لأموالك وقطع غيار وصيانة نار . ووكيلها بالسعودية جشع ..