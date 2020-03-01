ماسك الطماطم والنشا للحصول على بشرة مشرقة وصافية

وينصح خبراء التجميل بالإعتماد على الوصفات الطبيعية لتأثيرها الفعال على البشرة وعدم وجود آثار جانبية فضلاً عن إنخفاض التكلفة بالمقارنة بالمواد الأخرى .
ويمكن لكي تطبيق ماسك الطماطم والنشا من خلال اتباع الخطوات التالية :
1-ضعي ملعقة من النشا على نصف ثمرة طماطم
2-اغسلي وجهك جيدًا وجففيه
3-افركي بشرتك بنصف ثمرة الطماطم مع النشا .
4-دلكي البشرة بالطماطم لمدة 3 دقائق ، واتركيه على وجهك لمدة 10 دقائق .
ويفضل غسيل الوجه بالماء الفاتر مع استخدام كريم مرطب والمواظبة على الماسك مرتين بالأسبوع للحصول على أفضل نتيجة .