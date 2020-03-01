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بالفيديو.. إطلاق هاتف هواوي P40 Lite بـ 5 كاميرات

مال واعمال
Time منذ يوم
Views 2235
بالفيديو.. إطلاق هاتف هواوي P40 Lite بـ 5 كاميرات

وكالات (صدى):
أطلقت شركة هواوي، هاتف P40 Lite الرخيص والمزود بقدرات تصوير ممتازة؛ حيث يبلغ سعره نحو 290 يورو، ومزود بتقنيات تجعله من بين أبرز الأجهزة الذكية، وأهمها كاميرا أساسية بأربع عدسات بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل.

وضم الهاتف الجديد، بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، تتميز بخاصية الشحن السريع عبر شاحن (40 واطا)، إضافة لخدمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، ونظام تشغيل بواجهات ЕMUI 10 مبنية على Android 10.

ويعد Huаwei P40 Lite، مزودًا بمعالج Kirin 810 ثماني النوى يمنحه سرعة كبيرة في التعامل مع البيانات، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وهيكل مصنوعا من المعدن والبلاستيك والزجاج، بوزن 183 غ وأبعاد (159/76/8.7) ملم، مزودا بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.4 بوصة قادرة على عرض فيديوهات وصور FullHD.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا تزال القضيه غامضه .. ثم اين ذهبت البنت ؟
ساري
ماهذا الهراء والهرطقة
ابو عمار
طيب لا جديد
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هبال😊😂
الى وزير الصحة
لا اعتقد انه وصل الرياض مصادفه اين الفحص الاولي بالمنافذ اين الصحة عن تغطية المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية اينك ياوزير الصحة من ان ظهر هذا الوباء بالصين ماهي الاحتياطات التي اتخذتها الصحة وماهي الاعدادات بالمنافذ؟؟؟