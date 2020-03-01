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«صدى» تفضح ادعاءات الإخواني الهارب محمد ناصر عن وجود «ميسر» بالمملكة

عربية ودولية
Time منذ 9 دقائق
Views 1294
«صدى» تفضح ادعاءات الإخواني الهارب محمد ناصر عن وجود «ميسر» بالمملكة

ماجد القزيز (صدى):
يبدو أن الكذب والدناءة وصلا إلى حد غير معقول عند عناصر جماعة الإخوان الهاربة إلى تركيا، والتي تبث سمومها في كل مكان برعاية رجب طيب أردوغان.

ويبدو أن هذا الكذب أصبح مثل الإدمان لدى هؤلاء، فكانت آخر صيحات الهاربين إلى تركيا هو استغلال بطولة البلوت التي أجريت خلال الأيام الماضية، للادعاء بأن هناك صالات للميسر فُتحت في المملكة؛ بهدف النيل من سمعتها ونشر الكذب.

فقام الهارب المصري محمد ناصر بنشر مقطع فيديو لجزءًا من بطولة شتاء الرياض للبلوت خلال برنامجه الذي يتم بثه من إسطنبول، وادعى زورًا بأنها صالة ميسر في المملكة.

وتتبعت صحيفة «صدى» مقطع الفيديو لكشف حقيقة الإخواني الهارب، وهي على علم تام بأنه مقطعًا مفبرك لخدمة أغراض أخرى.

واختتمت البطولة يوم السبت الموافق 21 فبراير الماضي، إذ تم توزيع جوائز قيمتها مليوني ريال على الفرق الثمانية، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للترفيه واتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية.

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أحدث التعليقات

اهلاووووووي
هههههههههههههههههههههههه صريح جدااااااااااااااا
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية..
511
فعلا صدقت حلاوة الحياه فقدناها من بعد ماعرفنا الانترنت والورعنه معاد باقي شي زين الا حسن الخاتمه والجنه ان شاءالله..
القحطانى
هههههههههههههههههههههههههههههه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه الله يسعدك يا الزعاق والله ان الخبل عندي هنا